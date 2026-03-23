IPS: susto por nuevo fallo eléctrico en el Hospital Central

Nuevamente el subsuelo del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) fue el epicentro de un incidente eléctrico. Aunque se descartó un principio de incendio, el hospital sufrió cortes en el sistema y evacuaciones preventivas.

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Compañías de Bomberos Voluntarios acudieron al sitio para realizar tareas de refrigeración y control en la zona del subsuelo, el mismo sector donde el pasado 18 de febrero se registró un incidente de similar naturaleza.

Desde la Dirección de Comunicación del IPS aclararon que, si bien hubo una alerta inicial de fuego, técnicamente no se trató de un incendio. Según el reporte oficial, se produjo una “fulguración” acompañada de un fuerte ruido, sin que se originaran llamas que afectaran la estructura.

Una fulguración es un fenómeno eléctrico de corta duración, caracterizado por un resplandor o descarga intensa de energía, pero que no llega a generar una combustión sostenida.

“Todo bajo control”, dicen

Desde el IPS aseguraron a ABC que hasta el momento no se reportan personas lesionadas tras el percance.

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“Algunas áreas fueron evacuadas de manera preventiva para garantizar la seguridad de pacientes y personal. Sí se registran cortes en el suministro eléctrico y caídas en el sistema hospitalario”, confirmaron.

Pese al susto, desde el IPS aseguran que “está todo bajo control” y, que personal de mantenimiento y bomberos ya tienen controlada la situación para evitar el cortocircuito.

Un sistema vulnerable

La preocupación radica ahora en los antecedentes recientes. Hace apenas un mes, tras un apagón a nivel nacional, el sistema informático del IPS colapsó, dejando a miles de personas sin poder agendar citas o retirar medicamentos durante varios días.

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Existe el temor de que este nuevo incidente en el subsuelo genere una reacción en cadena similar, afectando nuevamente los servicios de farmacia y turnos médicos, que apenas se estaban normalizando.

“Estamos explorando el origen exacto del percance para evitar que esto se repita”, señalaron desde el IPS.

Evacuación preventiva y áreas afectadas

Tras el incidente, la previsional emitió un comunicado oficial confirmando que el hecho se originó por un cortocircuito que generó una descarga eléctrica. Como medida de seguridad para pacientes y funcionarios, se procedió a la evacuación inmediata de las siguientes áreas estratégicas:

Diagnóstico por imágenes: Resonancia y Tomografía.

Especialidades críticas: Nefrología y Endovascular.

Urgencias: Urgencias Pediátricas (ubicadas en el subsuelo) y Urgencias de Cirugía.

Áreas quirúrgicas: Cirugía Plástica.

El comunicado indica también que actualmente varios sectores del hospital permanecen sin energía eléctrica, por lo que se mantienen activos los protocolos de contingencia mientras equipos especializados trabajan en el restablecimiento total del sistema.