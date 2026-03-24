IPS: cierre temporal de calle por obras en albergue del Hospital Central

A partir de mañana, miércoles 25 de marzo, el flujo vehicular y peatonal dentro del predio del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) sufrirá modificaciones importantes. Las autoridades anunciaron el cierre temporal de la vía que conecta la Unidad de Emergencias Médicas Adultos (UEMA) con el Centro de Atención Ambulatoria (CAA).

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El bloqueo de esta arteria interna se extenderá por un periodo de siete días para avanzar con las mejoras estructurales en el sector del albergue de familiares, una zona de alto tránsito y sensibilidad dentro del complejo hospitalario.

El un comunicado del IPS, se insta a los asegurados, pacientes y conductores a tomar las precauciones pertinentes para evitar contratiempos, como anticipar la llegada para consultas o visitas y evitar posibles demoras en el circuito interno. Para llegar al CAA el único ingreso será por los accesos principales por la avenida Sacramento.

Un plan de mejora integral que inició en diciembre

Este cierre puntual forma parte de un proyecto de mayor envergadura que comenzó a finales del año pasado. Los trabajos de reacondicionamiento integral del albergue de la UEMA buscan transformar radicalmente la experiencia de quienes atraviesan momentos difíciles acompañando a sus enfermos, aseguraron desde el IPS al momento de anunciar el inicio de las remodelaciones.

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“El objetivo es brindar mayor confort y dignidad. Estamos optimizando las condiciones para que el familiar tenga un espacio de espera humano y funcional”, señalaron.

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¿Qué incluye la remodelación?

El proyecto contempla:

Incorporación de boxes individuales vinculados a cada paciente internado.

Cerramiento de áreas que antes eran abiertas y climatización integral de todo el sector.

Construcción de nuevos sanitarios, mejoras en el sistema eléctrico e iluminación LED.

Adecuación completa de las áreas de cocina y lavadero.

Para no dejar desamparados a los familiares durante los días que durarán las obras, el IPS habilitó un espacio transitorio de espera a pocos metros del acceso por la calle Dr. Manuel Peña, cerca del estacionamiento. Este refugio temporal cuenta con aire acondicionado, baños y servicios básicos, manteniendo una capacidad similar al albergue original para garantizar que nadie quede a la intemperie.

Actualmente el Hospital Central dispone de cuatro albergues distribuidos estratégicamente para el soporte de los familiares.