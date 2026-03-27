Fallido operativo de Bello fue campaña para Camilo Pérez, denuncian: Asunción sigue sucia

El “histórico“ operativo de limpieza anunciado por el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR- cartista), quien prometió movilizar a 9.000 funcionarios, resultó ser un fracaso. Los propios funcionarios denunciaron que la jornada fue solo un acto para la foto, que sirvió como plataforma política para el candidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista).

Trabajadores municipales que no se plegaron al operativo, y que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que los participantes activos fueron mayoritariamente punteros políticos del candidato oficialista, que ocupan altos cargos dentro de la comuna. Los demás participantes, señalaron, son funcionarios que llegaron a la comuna por el cartismo y cuya continuidad depende de su apoyo electoral a Camilo Pérez.

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Pese a que la gestión de Bello prometió el jueves, por presión de los sindicatos, que la participación sería voluntaria, el propio intendente se encargó esta mañana de pisar el compromiso firmado por su jefe de Gabinete, Máximo Medina.

Funcionarios de distintas dependencias confirmaron a este medio que hubo coacción interna. Varios empleados fueron obligados a asistir bajo amenaza de represalias de sus jefes. Quienes no aceptaron ir son aquellos que no deben favores a la administración actual, remarcaron. Pese a ello, el temor a las consecuencias laborales forzó la presencia de muchos trabajadores.

Asunción sigue sucia

Los propios funcionarios municipales calificaron la actividad como un mero maquillaje, que abarcó solo a las avenidas principales, como Mariscal López, Eusebio Ayala, Aviadores del Chaco, entre otras, mientras que las calles internas no fueron intervenidas. Barrios enteros, como Obrero, Ciudad Nueva, Bernardino Caballero, Mburicaó o Recoleta, fueron ignorados.

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ABC constató la presencia de enormes vertederos en zonas de crucial importancia. Tras la finalización del operativo, sobre la avenida 21 Proyectada, a la altura del cruce con Caballero, el paseo central seguía lleno de grandes cantidades de desperdicio. La presencia de agua servida cooperó para darle al sitio un aspecto todavía más tétrico.

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En la esquina de Azara y Acá Verá volvieron a verse enormes cantidades de basura, desde desecho domiciliario hasta muebles en desuso, como una cama tipo sommier. Más vertederos seguían tras el operativo en esquinas como la de Herminio Giménez y General Santos, 22 de Septiembre y 33 Orientales.

La calle José Asunción Flores también siguió llena de desperdicios tras el operativo municipal. En Recoleta, vecinos reportaron que, tras varias semanas, enormes cantidades de basura fueron retiradas, pero tras el pago de una “colaboración” con los funcionarios de la comuna.

Operativo de Bello, puro marketing

Trabajadores municipales criticaron que el operativo mostró una nula planificación logística durante la ejecución de las tareas urbanas. En varios puntos de la ciudad se observaron grupos de hasta diez personas barriendo una misma cuadra, labor que solo requeriría de dos personas. Esta desorganización evidenció que el objetivo real no era la limpieza de la ciudad.

Según denunciaron, la jornada sirvió además para que muchos funcionarios escaparan de sus horarios de oficina. Reportes de trabajadores municipales dicen que algunos firmaban la planilla de asistencia y desaparecían sin control de sus superiores. Incluso, contaron que para las 10:00, la gran mayoría ya había abandonado los puntos de limpieza.

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Aunque el intendente Bello afirmó que el 80% del funcionariado estuvo presente en las calles, servicios clave como Recaudaciones funcionaron con total normalidad. En la Estación de Buses también se vio a la mayoría de los empleados en sus puestos.