Nacionales
27 de marzo de 2026 - 19:21

IPS: cañería rota deja sin agua a sectores críticos del Hospital Central

Fachada de Centro de Atención Ambulatoria del IPS - Central
El Centro de Atención Ambulatoria del IPS es uno de los edificios del Hospital Central que está sin agua potable. Brian Cáceres

Una avería en la cañería principal del IPS provocó el corte del suministro de agua en sectores críticos como el Banco de Sangre y el Albergue. El incidente ocurre en un contexto de crisis de infraestructura, tras semanas marcadas por fallas en el sistema eléctrico y principios de incendio por sobrecargas, evidenciando la preocupante fragilidad de la infraestructura del seguro social.

Por Nadia Cano

En una nueva jornada de dificultades operativas, el Instituto de Previsión Social (IPS) reportó una avería en su red de agua potable. El incidente se suma a una racha de fallas en servicios básicos que vienen afectando a la previsional en las últimas semanas.

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A través de un comunicado oficial, el IPS informó esta tarde que se produjo una interrupción del suministro de agua potable debido a una avería en la cañería principal. Esta situación obligó a realizar un corte de emergencia que afecta de manera directa a sectores sensibles del complejo hospitalario, entre ellos:

  • Centro de Atención Ambulatoria (CAA)
  • Centro de Especialidades de Salud Integral (CESI)
  • Banco de Sangre
  • Albergue
El edificio del CESI es uno de los afectados por la cañería rota del Hospital Central.
El edificio del CESI es uno de los afectados por la cañería rota del Hospital Central.

Actualmente, cuadrillas de mantenimiento de la institución, en conjunto con personal de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), se encuentran trabajando en el sitio para realizar las tareas de soldadura y reposición de la tubería. Según las estimaciones oficiales, los trabajos se extenderán durante las próximas horas para intentar restablecer el servicio lo antes posible.

Un sistema en crisis

Este inconveniente con el agua no es un hecho aislado. La infraestructura del IPS ha estado bajo la lupa en las últimas semanas debido a una serie de eventos que evidencian la precariedad de sus sistemas básicos.

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Recientemente, la institución registró diversos inconvenientes con el suministro eléctrico. Varias áreas del hospital sufrieron cortes y fallas derivadas de sobrecargas en el sistema, las cuales incluso llegaron a provocar principios de incendio en tableros y cableados.

Estos incidentes eléctricos no solo interrumpieron la atención, sino que pusieron en alerta a pacientes y personal médico sobre el estado de las instalaciones.

El IPS comunicó problemas con el suministro de agua potable debido a una avería en la cañería principal del Hospital Central.
El IPS comunicó problemas con el suministro de agua potable debido a una avería en la cañería principal del Hospital Central.

Desde la administración del IPS aseguraron que se están extremando los esfuerzos para garantizar la operatividad de las áreas críticas. No obstante, la seguidilla de desperfectos genera preocupación sobre la falta de mantenimiento preventivo en el principal centro de atención sanitaria del seguro social.