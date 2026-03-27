Lujos en la celda de Gianina García: ¿a qué se exponen los militares procesados?

El general (SR) Óscar González, ministro de Defensa, habló este viernes sobre el procesamiento de los dos militares que habrían facilitado que Gianina García Troche, pareja de Sebastián Marset, acceda a elementos prohibidos en la celda que ocupaba durante su reclusión en el penal militar de Viñas Cue.

Al respecto, González señaló que la Justicia Militar estuvo ejecutando pesquisas desde el 2 de diciembre del año pasado y para el 18 ya se determinó que ambos oficiales sean destituidos de sus respectivos puestos. Hablamos del teniente coronel Víctor Federico Valiente y el mayor de Artillería Marcos Sotelo, quienes ocupaban los cargos de director de Justicia Militar y jefe del Área Penal, respectivamente.

Valiente está procesado por faltas contra la disciplina militar cuya expectativa de pena es de 90 días de arresto como máximo. Mientras que Sotelo está sindicado de abuso de autoridad y también faltas contra la disciplina militar. González explicó que la acusación por abuso de autoridad constituye un delito y, por lo tanto, el castigo es más alto. Se habla de un año de cárcel, además de la baja del servicio.

El titular de Defensa indicó que la Justicia Militar -con elementos fundados- considera que el mayor Sotelo tenía conocimiento de los elementos que posteriormente fueron encontrados en la celda de Gianina García Troche, presumiendo que el mismo habría autorizado el ingreso de esos objetos.

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Sobre la posible participación de otros uniformados o civiles en el hecho investigado, González señaló que es algo que no se puede descartar teniendo en cuenta que el proceso continúa abierto. Asimismo, confirmó que existen testigos dentro de la causa y aseguró que los mismos “serán precautelados”.

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¿Qué había en la celda de Gianina García?

El pasado lunes 9 de marzo de 2026, una inspección judicial en su lugar de reclusión reveló que García Troche contaba con lujos y objetos prohibidos dentro de su celda. Entre los artículos hallados figuraban aire acondicionado, perfumes, zapatos, cosméticos, joyas, cigarrillos electrónicos y accesorios para celulares, entre otros.

Anteriormente, la pareja de Sebastián Marset había sido sancionada por inconductas dentro del penal militar, entre ellas la destrucción de cámaras de circuito cerrado instaladas en su celda. También fue vinculada a un intento de ingresar ilegalmente un teléfono celular y estupefacientes, hecho que derivó en la apertura de un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

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