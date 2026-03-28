Vendedores de muebles y juguetes de Caaguazú exigen modificación de área de servicio para mejorar ventas

El hecho se da porque el área de servicio fue construida “de espaldas” a la ruta y mirando hacia la casa de los vecinos. Esto hace que los conductores deban desviar totalmente su trayecto e ingresar a una colectora para poder adquirir los productos, situación que muchos no quieren hacer porque pierden el ritmo de la velocidad del viaje.

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El presidente de los vendedores de muebles y juguetes de madera Santiago Bordón, señaló que anteriormente estaban ubicados en casas precarias al costado de la ruta, en la zona de Calle Yacu, pero en esos años las ventas rondaban de G. 2.000.000 a G. 3.000.000, mientras que desde que fueron reubicados, con suerte alcanzan los G. 800.000 a G. 1.000.000 por día.

Indicó que la situación llevó a la quiebra a varios puestos de venta y que de 75 vendedores que existían anteriormente, ahora con suerte suelen estar entre 15 a 20 familias vendedoras, situación que demuestra el tremendo impacto que generó la mala planificación del puesto de ventas.

Comentó que, ante la crisis existente, tuvieron que romper los tejidos perimetrales y hacer modificaciones precarias de madera para sacar sus productos a un costado de la ruta y mejorar las condiciones de ventas. Añadió que en varias ocasiones pidieron al MOPC y a Rutas del Este que se mejore el sitio, pero no reciben respuestas.

Sobre el punto, ABC intentó contactar con los encargados de la Dirección de Comunicación tanto del MOPC como de Rutas del Este, pero tanto la institución pública como la privada no dieron respuestas a nuestras consultas. En caso de que quieran dar detalles sobre el tema, pueden comunicarse con esta redacción.

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<b>Precio de juguetes</b>

Los carpinteros y vendedores de productos de madera de Caaguazú ofrecen productos desde G. 10.000. Cuentan con todo tipo de muebles, adornos para la casa, rancho y quinta, como así también tienen en venta juguetes como camioncitos de madera que van desde G. 20.000 hasta enormes réplicas de camiones de gran porte que rondan los G. 150.000. Para niñas, están los juegos de miniliving, así como también minimuebles de belleza que recrean los gustos infantiles.

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Los vendedores están ubicados en el sitio desde las 6:00 hasta altas horas de la noche y esperan a los clientes y viajeros de Semana Santa a hacer una parada y comprar muebles o juguetes de madera para sus seres queridos.