Abdo Benítez arremete contra el Gobierno: “Son inútiles”, afirma

El exmandatario “Marito” Abdo Benítez inició su recorrido en el distrito de Santa María de Fe, Misiones, donde acompañó la presentación del precandidato a la intendencia Alberto Mancuello (ANR). Posteriormente, se trasladó hasta la comunidad de Yabebyry para apoyar al aspirante a la jefatura municipal David García Ruffinelli (ANR–Añetete).

Finalmente, culminó su jornada en Ayolas, donde participó en el cumpleaños del exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Víctor “Bebeto” Achar y brindó su respaldo a la precandidatura de José Mutti (ANR–Añetete).

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Durante su discurso en Santa María, Mario Abdo Benítez dijo que desde el movimiento Colorado Añetete buscan hacer política con seriedad y responsabilidad. Indicó que no están en la política para criticar al adversario de turno, sino para hablar con la verdad y reflexionar junto al pueblo paraguayo. Afirmó que es en el momento electoral cuando la ciudadanía puede marcar la diferencia.

“El 7 de junio el pueblo tiene el poder, no los funcionarios de Yacyretá, no el presidente de la República, no los diputados ni los senadores. Es el momento de hablar, de premiar o castigar; el día de las elecciones es cuando el pueblo y la democracia tienen el poder en sus manos. Después no hay otra oportunidad y se tiene que esperar hasta 2028″, expresó.

En otro momento, el expresidente manifestó que ya transcurrieron casi tres años de gobierno y que, durante el primer año, optó por el silencio, esperando que al país le vaya bien. Señaló que no corresponde construir un proyecto político sobre la destrucción o el dolor del pueblo, pero cuestionó la falta de resultados, especialmente en el departamento de Misiones.

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En ese sentido, planteó interrogantes sobre las obras ejecutadas en la zona en los últimos años, comparando con su gestión. Indicó que el actual gobierno cuenta con respaldo político suficiente, a diferencia de su administración, y afirmó que las autoridades deben enfocarse en generar oportunidades y desarrollo mediante políticas públicas y no en beneficios particulares.

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Asimismo, invitó a la ciudadanía a comparar lo realizado durante su gobierno en cinco años, incluso en el contexto de la pandemia, con la gestión actual. Señaló que existe descontento dentro del Partido Colorado, con dirigentes que utilizaron el símbolo partidario para llegar al poder, lo que genera malestar en la ciudadanía.

Al finalizar, se refirió a la denominada Ruta del Progreso, licitada durante su administración y actualmente paralizada.

“Esta gente es inútil; si yo estaba en el poder, hace rato ya estaríamos paseando por esa ruta. Esta gente no vale para nada; ustedes ya lo están viendo. No me escuchen a mí, vean lo que le está pasando al Paraguay, vean cómo está nuestra gente. No pueden pagar la cuenta del Ministerio de Salud: más de 1.000 millones de dólares se le debe al sistema de salud; es por ello por lo que no hay medicamentos y existe un desabastecimiento que nunca se vio”, afirmó.