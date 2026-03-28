Economía de guerra: señalan contradicción entre macroeconomía y realidad social

Rolandi mencionó que no hace mucho tiempo el gobierno anunció con bombos y platillos la calificación del grado de inversión, en la cual se habla en teoría del bienestar macroeconómico de la Nación, para poco tiempo después salir con el discurso donde se habla de una baja recaudación tributaria y declaran un ajuste económico, lo que hace necesario hablar acerca de la reforma de la caja fiscal.

Sin embargo, acusó que los referentes del gobierno evitan hablar del origen de los problemas, por ejemplo, del mal uso de los fondos de los aportantes de las distintas cajas de jubilaciones. “¿Qué pasó, dónde está el dinero, en qué se usó?, principales causas de los quiebres de las cajas", refirió.

Agregó que el gobierno quiere hacer una reforma que le perjudica al sacrificado paraguayo común, al obrero, al docente, a la gente que batalla todos los días para sobrevivir y para tener una calidad de vida mejor.

“¿Cómo se entiende la macroeconomía cuando la gente de abajo está pasando terribles necesidades? ¿Cómo se entiende tener un combustible carísimo? ¿Somos productores de carne, pero el producto es imposible de comprar?“, cuestionó.

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Insistió en que la mayoría de los paraguayos está desde hace tiempo en una “economía de guerra”; sin embargo, uno ve al presidente Santiago Peña ir en helicóptero a jugar al golf, los intendentes van al súper en helicóptero.

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“Está muy mal este país, quieren vender humo mientras que la gente siente en su piel, en el estómago, las necesidades. Miles de paraguayos saliendo del país en busca de mejores horizontes, y ahora hablan de que se va a ajustar más los cinturones”, manifestó.

Dijo que el origen de todo es que somos un país tremendamente corrupto y la justicia no funciona, por lo que la solución es saber votar.

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“Acá tienen que ser todos contra la ANR, y no porque esta institución sea la culpable, sino porque los hombres malvados, sinvergüenzas, los corruptos están asociados dentro de la ANR. Horacio Cartes compró la ANR y no el PLRA, porque la ANR está organizada criminalmente para delinquir, protegerse, manejan todas las instituciones del Estado, la mayoría de los diputados y senadores cartistas aprueban a tambor batiente lo que quieren”, agregó.