Itinerarios de vehículos militares gratis para pasajeros este domingo

Desde ayer, los pasajeros del servicio de transporte público se ven afectados por reguladas del sector transporte, que amenaza con un paro total este lunes si se no paga el subsidio correspondiente a febrero pasado. Además, el gremio del transporte rechaza las compensaciones de US$ 3,1 millones anunciadas por el Gobierno, que considera insuficientes y mal calculadas.

Ante esta situación, las Fuerzas Armadas de la Nación ofrecieron 30 vehículos de la milicia para que circulen este domingo en Asunción y área metropolitana.

Son itinerarios donde los pasajeros podrán acceder de forma gratuita a para desplazarse en la fecha:

Limpio a Asunción

Los vehículos del Ministerio de Defensa Nacional, Comando del Ejército y Comando Logístico circulan hoy desde la ciudad de Limpio hasta la calle Colón de Asunción, para luego hacer el camino de retorno.

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Capiatá a Asunción

En tanto, camiones del Comando del Ejército y la Armada harán lo propio desde la Municipalidad de Capiatá (Ruta PY02), desplazándose sobre la avenida Eusebio Ayala hasta la calle Colón de la capital.

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Otros vehículos del Comando de las Fuerzas Militares están a disposición para que el pasajero vaya desde la Municipalidad de Capiatá (ex ruta PY01) hasta la calle Colón de Asunción, y viceversa, por Eusebio Ayala.

Planifican más acciones de contingencia

Luego de que los transportistas ayer anunciaran que no pueden garantizar el servicio mañana a primera hora, desde Presidencia de la República anunciaron que realizarán una reunión este domingo para evaluar acciones de contingencia.

El encuentro se estaría desarrollando a estas horas en Mburuvicha Róga y las autoridades brindarán una conferencia de prensa cuando culmine.

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La reunión llevada a cabo ayer entre los líderes del gremio y el Gobierno resultó con más enojo por parte de los transportistas. César Ruiz Díaz, representante del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), acusó una “falta de respeto total” de viceministro de Transporte.

Aseguró que no tienen combustible y por ello no pueden salir a operar. Por ese motivo, pese al compromiso del Gobierno, señaló que si se paga el dinero en las condiciones acordadas y tras labrarse un acta, en el transcurso de la mañana del lunes se irá regularizando el servicio. Es decir, el lunes por la mañana los pasajeros que deben ir a trabajar seguirán sufriendo la falta de transporte.