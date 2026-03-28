Viceministerio de Transporte activa “plan de contingencia” ante paro de buses

El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), junto a la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), impulsan un paro de buses ante la suba de combustible y también en rechazo el pago de US$ 3,1 millones en concepto de compensaciones anunciado por el Gobierno.

La falta de buses es evidente en el área metropolitana y con el objetivo de garantizar la movilidad, el VMT confirmó que ya puso en marcha su “plan de contingencia” con recorridos en los principales accesos al centro capitalino. La frecuencia estimada, según el Gobierno, sería de 25 minutos desde las 05:00 de hoy.

“Este plan de contingencia se puso en marcha ante la presión de los gremios Cetrapam y Ucetrama, que anunciaron la suspensión de servicios de sus empresas adheridas durante la jornada de hoy”, detalla el MOPC y sostiene que para este lunes hay una acreditación programada para los empresarios.

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Operativo de contingencia

El operativo prevé el despliegue de vehículos de Itaipú Binacional y de las Fuerzas Armadas, junto con el operativo regular de la Dinatran. A la par, se mantienen en circulación los buses eléctricos donados por Taiwán y las unidades del sector privado nucleadas en Fetram, entre ellas Magno S.A. (líneas 12, 29 y 43), Ximex S.A. (línea 44), San Isidro S.R.L. (líneas 48, 51 y 85), Aregüeña S.A. (línea 111) y Ypacaraí S.A. (línea 242).

“El transporte público es un servicio imprescindible para la ciudadanía, por lo que debe asegurar un nivel mínimo de operación del 60% en cada franja horaria. Su cumplimiento será monitoreado en tiempo real y, ante incumplimientos por parte de las empresas operadoras, se aplicarán las sanciones correspondientes, incluyendo multas y otras medidas previstas en la normativa vigente”, agrega la cartera estatal.

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Recorridos del plan

Limpio – Asunción (Ruta PY03).

Desde Limpio por Avda. Artigas, EE.UU., Eligio Ayala y Pte. Franco hasta Colón. Retorno por Oliva, Cerro Corá, Brasil y Avda. Artigas.

Capiatá – Asunción (Ruta D027 y Eusebio Ayala)

Desde la Municipalidad de Capiatá por Ruta D027, San Lorenzo, Mariscal Estigarribia y Avda. Eusebio Ayala hasta Colón. Retorno por Herrera, Eusebio Ayala y Ruta D027.

Capiatá – Asunción (Ruta PY02 y Eusebio Ayala)

Desde la Ruta PY02 por San Lorenzo, Mariscal Estigarribia y Avda. Eusebio Ayala hasta Colón. Retorno por Herrera y Ruta PY02.

Luque – Asunción

Desde Avda. Corrales por Gral. Aquino, Aviadores del Chaco, España y EE.UU. hasta Colón. Retorno por Oliva, Cerro Corá, Brasil y Aviadores del Chaco.

Ypané – Asunción (Acceso Sur)

Desde Ypané por Ruta PY01, Avda. Fernando de la Mora, Mercado 4 y Rodríguez de Francia hasta Colón. Retorno por Ygatimí, Rodríguez de Francia y Acceso Sur.

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