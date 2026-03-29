Paro de buses: Gobierno insta a flexibilizar horarios laborales este lunes

Una eventual falta de acuerdo entre el Gobierno de Santiago Peña y el sector de empresarios del transporte mantiene la incertidumbre sobre la continuidad del servicio de transporte público, lo que podría derivar en un nuevo día de paro de buses este lunes.

Ante este escenario, miles de trabajadores podrían verse afectados en su traslado hacia los lugares de trabajo, especialmente en las primeras horas de la jornada.

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Pedido de comprensión a empleadores

A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) exhortó a los empleadores a actuar con “comprensión y tolerancia” en los horarios de ingreso, considerando que las eventuales demoras responderían a factores ajenos a la voluntad de los trabajadores.

La cartera laboral recordó que las relaciones laborales deben regirse por principios de razonabilidad, promoviendo decisiones equilibradas que eviten perjuicios injustificados para los empleados.

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Medidas en análisis y plan de contingencia

El Gobierno Nacional informó que se encuentra gestionando alternativas para normalizar el servicio, además de activar un plan de contingencia. Sin embargo, no se descarta que persistan inconvenientes, sobre todo en los horarios de mayor demanda.

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En ese contexto, el MTESS reiteró su llamado a la flexibilidad por parte de los empleadores, con el objetivo de resguardar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad de las actividades productivas.