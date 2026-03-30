Aneaes: de 5.000 carreras universitarias, solo 500 están acreditadas

José Duarte, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), reveló que hay unas 5.000 carreras universitarias habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en el país, de las cuales apenas 500 están acreditadas, es decir, un 10%.

El titular de la Agencia hizo énfasis en estos datos, luego de reunirse con rectores de universidades públicas y privadas del Paraguay, en un conversatorio donde volvió a cuestionar la resolución N° 2/26 del Cones, que establece nuevos criterios para habilitar más ofertas de Ciencias Médicas, de forma provisoria y sin la necesidad de contar con campos de práctica hasta en dos años. Con esta norma, se habilitaron tres carreras nuevas de Ciencias de la Salud.

Lea más: El “nuevo” Cones aprobó 31 carreras en dos meses; tres son de Medicina

Sobre esta resolución, Duarte indicó que la resolución habla en uno de sus artículos de mejora continua, cuando el Cones tiene como potestad la habilitación administrativa de carrera y luego, el control de la calidad, es responsabilidad de Aneaes. “El concepto de mejora continua es posterior a la primera acreditación (o sea debería ser potestad de la Agencia), y en nuestro sistema de evaluación por fases, está ligado ya a la fase 2, donde se corrigen, por ejemplo, los planes de mejora”, afirmó.

Agregó que esta decisión del Cones genera confusión. “Genera mucha confusión que este nuevo sistema de habilitaciones, habla de una habilitación definitiva dos años después, y, ese marco temporal coincide con nuestra evaluación diagnóstica. Se solapan procesos”, remarcó.

Medicina: en mesa técnica buscarán armonía en habilitación de carreras

Este martes por la tarde, técnicos del Cones y la Aneaes se reunirán en una primera mesa técnica, a pedido de la Agencia, buscando que el Consejo modifique algunos artículos de la cuestionada resolución N° 2.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Aneaes: el 82,5% de las carreras de Fisioterapia y Kinesiología no están acreditadas

“Queremos armonizar. Necesitamos un sistema de educación superior articulado, integrado y no fragmentado, y tenemos mucha confianza de que en esta mesa técnica vamos a abordar y lograr un acuerdo con el Cones”, afirmó Duarte.

Sobre la enorme cantidad de carrera habilitadas, pero sin acreditación, existe “una brecha enorme que genera un estado de informalidad y de poca seguridad para familias que invierten en la educación de sus hijos, para estudiantes que no saben si la carrera a la que van a a ingresar les va a dar una oportunidad”, señaló el presidente de Aneaes.