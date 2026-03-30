El “nuevo” Cones aprobó 31 carreras en dos meses; tres son de Medicina

“Se aprueban carreras como empanadas”, había denunciado un miembro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), luego de que se aprobaron tres nuevas ofertas de grado en Medicina. Esto se dio luego de dos años de restricciones, por las críticas a la excesiva cantidad de programas de este tipo y la falta de campos de práctica.

Ocurrió el 17 de marzo, cuando en la su sesión ejecutiva, el Cones aprobó en el punto número 3 del orden del día, la habilitación y actualización de un total de 31 carreras de grado y de postgrado en universidades públicas y privadas, de las cuales tres, son de Ciencias Médicas.

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Pero además, minutos antes en esa reunión ordinaria, aprobaron la Resolución N° 2/26 que establece nuevos mecanismos para crear más ofertas de Medicina, con la posibilidad de tener programas provisorios, sin la necesidad de contar con campos de práctica hasta en los próximos dos años.

Esta decisión generó tensión con la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que denuncia que la herramienta creada usurpa funciones evaluadoras que son propias de esta entidad. Su titular, José Duarte Penayo, apuntó que incluso podrían llegar a instancias judiciales si la medida no es revertida por el Cones.

El “nuevo” Cones y la habilitación de carreras

A raíz del choque entre el Cones y la Aneaes, la Agencia organizó, el jueves pasado, un conversatorio sobre la habilitación de ofertas de Medicina en el país, con la presencia de miembros del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), la Academia de Medicina del Paraguay y representantes de ambas entidades públicas.

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En el encuentro, el vicepresidente del Cones, Hermenegildo Cohene, quien es rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), se jactó de que la actual administración, con el ministro de Educación, Luis Ramírez, como presidente, empezó a reunirse recién hace dos meses.

“Es el nuevo Cones, como nos gusta decir a nosotros”, aseguró. En la práctica, son acusados de repetir las mismas prácticas que realizaban directivos anteriores, como el registro masivo de ofertas de grado, pese inclusive a contar con dictámenes internos en contra, como aseguran desde el Círculo de Médicos.

“Es un grupito de personas que, a veces habilitan (carreras) desde la luna hasta a la tierra. Así tenemos hoy más de 1200 disciplinas creadas. No voy a hablar de otra forma, son carreras, somos muy creativos los paraguayos, hay más de 1200 carreras y habilitadas, realmente sorprendentes”, denunció la semana pasada Ana Campuzano, expresidenta de la Aneaes.

Las habilitaciones cuestionadas al Cones

Las tres carreras de Medicina que habilitó el Cones, el 17 de marzo, son en la Universidad Nacional de Pilar (UNP), en la Universidad Nacional de Misiones (Unamis) y la en la Universidad Interamericana, para su sede central en Pedro Juan Caballero.

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A continuación, la lista de las 31 carreras de grado y de posgrado habilitadas o actualizadas por el Consejo:

Siguiendo con los conversatorios en la Aneaes, para esta mañana desde las 8:30 está previsto el segundo encuentro, esta vez con rectores y representantes de institutos de educación superior y universidades públicas y privadas.

El vicepresidente del Cones, Hermenegildo Cohene, había prometido también la conformación de una mesa técnica para evaluar la resolución N°2, que establece nuevos mecanismos para habilitar Medicina en el territorio nacional.