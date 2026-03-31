Alerta temprana: empresas de telefonía serán clave para ampliar alcance

Hace un par de semanas se presentó en el Congreso un proyecto de declaración para instar al Ejecutivo a crear un sistema de alerta temprana con el objetivo de fortalecer la capacidad de prevención ante eventos climáticos y otros riesgos, en un contexto marcado por episodios recientes que han generado preocupación por su impacto en comunidades y zonas vulnerables.

Arsenio Zárate, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), explicó que -si bien la institución ya cuenta con un sistema de ese tipo- enfrenta una limitación central al no poder llegar a toda la población.

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“No podemos llegar a todas las personas porque no tenemos el amparo legal para que todos los prestadores de servicio de telefonía puedan incorporar de forma gratuita nuestra alerta temprana”, señaló.

Con la eventual aprobación de una ley, la SEN espera que las empresas de telefonía puedan colaborar incorporando dentro del servicio sin costo las alertas emitidas por la institución, lo que ampliaría de forma significativa el alcance de los avisos preventivos.

Alerta en puntos críticos

Además de las notificaciones generales, Zárate comentó que la SEN trabaja en un esquema complementario enfocado en sitios considerados críticos por su historial de peligros. Para ello, desarrolla un proyecto junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA).

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La propuesta consiste en implementar una señalización que se active cuando el arroyo alcance un nivel determinado. En ese momento, el sistema encendería luces y emitiría un sonido para advertir a la gente que no cruce hasta que la alerta deje de sonar.

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El ministro remarcó que este tipo de sistema no ofrece seguridad absoluta, ya que, incluso con alertas activas, siempre puede haber personas que decidan cruzar de todos modos. Sin embargo, considera que la instalación de avisos visibles y audibles aportaría una señal clara del peligro y podría contribuir a evitar la pérdida de vidas humanas.