Cambyretá: premiaron a “la mejor chipa” y ofertaron productos en feria agrícola

La jornada contó conLa Secretaría de Turismo de la municipalidad de Cambyretá organizó un concurso para premiar a “La mejor Chipa”, que se desarrolló la mañana de este martes 31 de marzo. Participaron 14 concursantes y se premiaron tres categorías: Tradicional, Mestizo y Creativo.

La jornada contó con un espacio para que los niños aprendieran y elaboraran la receta de la chipa, previo al evento principal. Los pequeños fueron acompañados por profesionales, quienes los orientaron en el proceso.

El intendente municipal, Jaime Hinterleitner (ANR-HC), manifestó que este tipo de espacios es crucial para fomentar la conservación de la tradición de hacer chipa en la Semana Santa.

Los ganadores del concurso fueron: en la categoría Tradicional, Wilma Céspedes; Mestizo, Juliana Pérez; y Creativa, Pascual Ayala. Se llevaron dinero en efectivo y todos los concursantes recibieron un certificado de participación.

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Feria de productores

Además, la Feria de Productores de la comunidad estuvo presente en el sitio para ofertar productos frescos, debido a que el Viernes Santo no estarán en su lugar habitual.

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Los productores se colocan frente a la explanada municipal cada viernes. Según explicó Hinterleitner, todavía no hallaron un lugar ideal, pero proyectan la construcción de una Feria Municipal que asegure que los productores puedan vender de manera constante.

Entre los productos destacan hortalizas, cárnicos, dulces, comestibles, frutas, queso y leche, entre otros. Los feriantes destacaron la importancia de estos espacios, que permiten vender a buen precio y generan ingresos que benefician su economía.