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31 de marzo de 2026 - 16:32

Cambyretá: premiaron a “la mejor chipa” y ofertaron productos en feria agrícola

Cocinera realizando chipas en el concurso "La mejor chipa", en la municipalidad de Cambyretá.
Concurso de "La Mejor Chipa" realizado en la explanada de la municipalidad de Cambyretá.Sergio González

El concurso de “La mejor Chipa” se realizó la mañana de este martes en la explanada de la Municipalidad de Cambyretá. Además, la feria de emprendedores y productores del distrito se llevó a cabo desde temprano en el lugar, debido a que el Viernes Santo no estarán presentes en el sitio.

Por Sergio González

La jornada contó conLa Secretaría de Turismo de la municipalidad de Cambyretá organizó un concurso para premiar a “La mejor Chipa”, que se desarrolló la mañana de este martes 31 de marzo. Participaron 14 concursantes y se premiaron tres categorías: Tradicional, Mestizo y Creativo.

La jornada contó con un espacio para que los niños aprendieran y elaboraran la receta de la chipa, previo al evento principal. Los pequeños fueron acompañados por profesionales, quienes los orientaron en el proceso.

Niños aprendieron la receta y como hacer la chipa durante el concurso "La mejor Chipa" en Cambyretá.
Niños aprendieron la receta y los pasos para la elaboración de la chipa durante el concurso “La mejor Chipa” en Cambyretá.

El intendente municipal, Jaime Hinterleitner (ANR-HC), manifestó que este tipo de espacios es crucial para fomentar la conservación de la tradición de hacer chipa en la Semana Santa.

Los ganadores del concurso fueron: en la categoría Tradicional, Wilma Céspedes; Mestizo, Juliana Pérez; y Creativa, Pascual Ayala. Se llevaron dinero en efectivo y todos los concursantes recibieron un certificado de participación.

Concurso de "La Mejor Chipa", realizado en la explanada de la municipalidad de Cambyretá.
Concursantes de "La Mejor Chipa", actividad realizada en la explanada de la municipalidad de Cambyretá.

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Feria de productores

Además, la Feria de Productores de la comunidad estuvo presente en el sitio para ofertar productos frescos, debido a que el Viernes Santo no estarán en su lugar habitual.

Feria de productores en la explanada de la municipalidad de Cambyretá.
La Feria de productores se realizó en paralelo con el concurso de "La Mejor Chipa", realizado en la explanada de la municipalidad de Cambyretá.

Los productores se colocan frente a la explanada municipal cada viernes. Según explicó Hinterleitner, todavía no hallaron un lugar ideal, pero proyectan la construcción de una Feria Municipal que asegure que los productores puedan vender de manera constante.

Feria de productores. Venta de productos en frente a la municipalidad de Cambyretá.
Feria de Productores en Cambyretá.

Entre los productos destacan hortalizas, cárnicos, dulces, comestibles, frutas, queso y leche, entre otros. Los feriantes destacaron la importancia de estos espacios, que permiten vender a buen precio y generan ingresos que benefician su economía.