Llegada masiva de turistas en Semana Santa genera expectativa en Ayolas

Felipe Lambaré indicó que la presencia de turistas genera gran expectativa entre los comerciantes de Ayolas, ya que el dinero que gasten durante su estadía permitirá dinamizar la economía local, que desde hace tiempo se encuentra golpeada por la falta de circulante. Se espera que en las próximas horas lleguen más personas, tanto del país como de Argentina, para pasar los días santos en el distrito misionero.

Lea más: La crisis económica no frena la preparación de la chipa en Semana Santa

El escaso movimiento en el rubro pesquero comercial y la falta de fuentes de trabajo hacen que la ausencia de dinero en circulación se sienta con mayor intensidad en Ayolas. En ese contexto, el sector comercial deposita sus esperanzas en el impacto económico positivo que pueda generar el turismo durante los días santos.

Actualmente, los hoteles, hospedajes y posadas turísticas cuentan con todas las reservaciones a tope. Incluso, se registran casos en los que turistas optaron por alquilar viviendas particulares por algunos días.

“La plata que gasten los turistas llegará a todos los sectores. Ayolas depende mucho del turismo porque no existe otra fuente que genere movimiento económico”, expresó Lambaré.

Asimismo, señaló que la actividad pesquera atraviesa un momento crítico, debido a que los pescadores casi no pueden realizar su labor. “La única herramienta disponible es el turismo”, insistió el dirigente del sector comercial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El titular del gremio también mencionó que desde diciembre pasado hasta mediados de febrero se registró un importante movimiento económico. Sin embargo, tras la finalización de las vacaciones y el inicio del año lectivo, disminuyó la presencia de turistas y, en consecuencia, la circulación de dinero en la comunidad.

Lea más: La obra final de Koki Ruiz se convierte en un eje turístico durante la Semana Santa

Por ello, la Semana Santa genera una gran expectativa entre los comerciantes de Ayolas, quienes esperan una reactivación económica durante estos días. La llegada de visitantes es vista como una oportunidad clave para aliviar la situación financiera de distintos sectores.

Por otro lado, Lambaré recordó que el proyecto de ampliación del horario del paso fronterizo Ayolas–Ituzaingó, sobre el coronamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), continúa sin avances en las cancillerías de Paraguay y Argentina.

La intención de las cámaras de comercio de ambas ciudades es que el paso funcione las 24 horas, considerando que actualmente opera de 09:00 a 19:00. La ampliación horaria no solo favorecería al turismo, sino también al comercio, la cultura y la salud, entre otros sectores, concluyó el comerciante.

Lea más: Turismo interno: Ayolas despliega atractivos por Semana Santa