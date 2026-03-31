La obra final de Koki Ruiz se convierte en eje turístico durante la Semana Santa en Ayolas

Mañana, Miércoles Santo, Ayolas recibirá a visitantes que aprovechan la pausa laboral para realizar turismo interno. En ese contexto, se busca fortalecer el circuito turístico local. La iniciativa también apunta a revalorizar el legado artístico de Koki Ruiz.

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Este año se habilitará de manera permanente la exposición de la última obra del creador de la Semana Santa en Tañarandy (San Ignacio, Misiones), Delfín Roque "Koki" Ruiz Pérez, fallecido el 20 de diciembre de 2024. El enorme mural denominado “La Recolección de los frutos” estará disponible en el salón que lleva el nombre del artista.

En el lugar, los visitantes podrán observar de cerca una colección de fotografías donadas por su familia. Las imágenes reflejan distintas etapas de su trayectoria artística. De esta manera, se ofrece una experiencia cultural integral. La propuesta combina arte, memoria y turismo.

La obra “La Recolección de los frutos” representa a las mujeres recolectoras que cargan la semilla en sus canastos. La simiente posee una importancia crucial en la cultura guaraní.

Este elemento simboliza el inicio y la continuidad de la vida, según detalla el rótulo ubicado al costado del mural. La representación busca destacar el rol de la mujer en la preservación de la vida. Asimismo, pone en valor elementos culturales tradicionales.

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La Lic. Liz Jacquet, responsable del área de Recepción de Visitas de la EBY, señaló que, además del mural, estará habilitada una colección de fotografías. Las mismas fueron donadas por la familia del artista.

Estas imágenes muestran parte del proceso y la secuencia de su trabajo. La exposición permitirá recordar la vida de Koki Ruiz y su paso por el arte. Las fotografías fueron seleccionadas por su hija Almudena Ruiz. La muestra fue realizada en 2025 como un tributo a su padre.

El acceso a esta propuesta es gratuito para todo público. El horario establecido para las visitas es de 07:00 a 15:00. Desde la organización indicaron que se espera una importante concurrencia de visitantes. La habilitación coincide con los días de mayor movimiento turístico.

La iniciativa se enmarca en las actividades de Semana Santa. Se busca dinamizar la economía local mediante el turismo.

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Otras opciones

Jacquet también informó que todos los circuitos turísticos están disponibles en esta Semana Santa. Entre ellos se encuentran la Central Hidroeléctrica Yacyretá, la Esclusa de Navegación y el Brazo Aña Cuá.

Asimismo, se incluyen los circuitos ambientales habilitados para el público. El recorrido combina infraestructura, naturaleza e historia.

Las personas interesadas en la historia podrán recorrer el Museo Histórico Ambiental de Yacyretá. En este espacio se exhiben piezas recolectadas durante la construcción de la represa.

Entre los objetos se incluyen elementos precolombinos, muebles antiguos y animales disecados. El sitio ofrece una mirada al pasado de la región.

Para quienes prefieren la naturaleza, el Refugio Faunístico Atinguy es otra de las opciones disponibles. El sitio está ubicado a 13 kilómetros del casco urbano de Ayolas.

Recibirá visitantes en el horario de 07:00 a 14:00. Alberga diversas especies de mamíferos, aves y reptiles. Se trata de un espacio fundamental para la conservación ambiental. Además, permite el contacto directo con la biodiversidad local.

El sendero Akutî Po’i también forma parte de la propuesta turística. Este recorrido permite interactuar con los bosques de la Reserva Natural Yacyretá.

Durante el trayecto se pueden observar especies nativas, entre ellas se destaca el árbol de Arary, en peligro de extinción. La experiencia combina educación ambiental y recreación.

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Playas y gastronomía

Las playas San José Mí y de la compañía Corateí se presentan como alternativas para mitigar las altas temperaturas. Ambas se encuentran a unos 12 kilómetros de la zona urbana ayolense.

Cuentan con infraestructura adecuada para recibir a turistas, disponen de zonas de camping, parrillas y sanitarios. También ofrecen amplias áreas de sombra para el descanso. Son espacios ideales para el turismo familiar durante la Semana Santa.

La oferta gastronómica local está centrada en platos a base de pescado. Entre los más destacados se encuentra el pira chyryry.

También se pueden degustar milanesa de surubí y empanadas de boga. A estos se suman el asado de dorado y el chupín de bagre. La gastronomía forma parte esencial de la experiencia turística y representa una expresión de la cultura local.