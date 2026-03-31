Otro cambio en el gobierno de Peña: César Riveros es el nuevo director del INTN

Mediante el Decreto 5707/26, César Alberto Riveros Llano fue designado nuevo director del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) tras la salida de Lira Rossana Giménez Giménez, quien presentó su renuncia al cargo de directora general.

Según datos oficiales, Riveros Llano venía desempeñándose como director de gestión ambiental dentro de la misma cartera del Estado.

La saliente Lira Giménez ocupó el cargo de directora del INTN, primeramente en 2020 bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez y destituida apenas un año después, tras quedar envuelta en un cuestionado cobro de dinero.

En 2023 fue designada nuevamente para ocupar el cargo, esta vez en la administración de Santiago Peña.

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Otro cambio para el “segundo tiempo”

Medios oficiales señalan que el relevo en el INTN se enmarca en una política anunciada para la segunda mitad del gobierno de Santiago Peña, orientada a fortalecer la eficiencia del Estado en todas sus áreas.

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Este martes también se anunció a Juan José Galeano como ministro interino del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tras la salida de Carlos Fernández Valdovinos.

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