Superintendente de Salud sobre negligencias: “la debilidad está en la formación”

Ante la gravedad de las recientes denuncias de presunta negligencia médica en el IPS Ingavi, el superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, confirmó que las auditorías en curso serán luego remitidas al Ministerio Público para un eventual proceso penal. Explicó que el expediente va a servir como base técnica para determinar responsabilidades, tanto en el ámbito institucional como judicial y evitó preopinar, pues el equipo auditor recién iniciará el protocolo de auditoría.

Más allá de este caso puntual, el superintendente planteó su preocupación por la calidad de la formación de los profesionales de salud. A su criterio, existe una “debilidad en la formación académica”, vinculada a la proliferación de universidades de medicina sin los estándares adecuados.

Afirmó que “hay una percepción generalizada de deficiencias en la formación”, en cuanto a protocolos y de la calidad profesional de médicos y paramédicos.

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En ese contexto, mencionó que organismos como la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) trabajan en procesos de certificación, aunque reconoció que el problema requiere un abordaje más profundo.

Auditorías médicas: investigación técnica y derivación penal

Melgarejo explicó que las auditorías son procesos técnicos, científicos y documentales que buscan reconstruir lo ocurrido a partir de historiales clínicos, protocolos, entrevistas y registros médicos.

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Detalló que cada equipo auditor está compuesto por profesionales de la salud y abogados, quienes cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar conclusiones y recomendaciones.

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“El objetivo es tener conclusiones categóricas, respaldadas en documentos sólidos, que incluso puedan servir como prueba en procesos judiciales”, afirmó.

En ese sentido, confirmó que los informes finales serán remitidos a la Fiscalía, tal como ya ocurrió en otros casos, donde incluso sirvieron como base para sentencias contra profesionales de la salud.

Caso IPS: extirpación de mama equivocada bajo investigación

Sobre el caso de la paciente con cáncer a quien le habrían extirpado la mama equivocada, Melgarejo confirmó que ya se inició una auditoría integral que incluirá:

Revisión completa del historial clínico

Análisis de los protocolos quirúrgicos aplicados

Verificación del cumplimiento de checklist preoperatorios

Entrevistas a todo el personal involucrado

Declaraciones de familiares y de la propia paciente

El superintendente evitó adelantar conclusiones, aunque reconoció la gravedad del hecho. Confirmó que el equipo médico involucrado fue apartado de sus funciones por decisión del IPS, mientras avanza la investigación.

Detalló que el proceso de la Superintendencia buscará determinar si existió el incumplimiento de protocolos quirúrgicos, si se registraron errores en la identificación del sitio operatorio, fallas en la coordinación del equipo médico o problemas en registros o documentación clínica

Limitaciones y alcances de la Superintendencia

El superintendente aclaró que la institución no tiene potestad sancionatoria directa sobre médicos o personal de salud, ya que esa atribución corresponde al Ministerio de Salud Pública, según el Código Sanitario.

No obstante, la Superintendencia sí puede elaborar informes técnicos concluyentes, recomendar medidas correctivas, remitir antecedentes a instancias administrativas y judiciales y sugerir suspensión de servicios o áreas si detecta riesgos graves

Melgarejo hizo énfasis en que las auditorías también apuntan a generar cambios, mejorar protocolos y fortalecer la capacitación del personal. “Esto debe servir para corregir, mejorar y evitar que se repitan hechos tan graves”, concluyó.