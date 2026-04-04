Sarampión: vacunación llega al 50% de la meta nacional

El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se encuentra en plena ejecución de la Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento contra el Sarampión, una movilización que inició el pasado 9 de marzo y que tiene como fecha límite el 9 de mayo. A un mes de su finalización, los datos del Vacunómetro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) revelan que aunque se ha alcanzado la mitad del objetivo nacional, las zonas más pobladas del país presentan un rezago preocupante.

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De acuerdo con las cifras oficiales, la meta nacional es inmunizar a 476.690 niños y niñas de entre 1 y 5 años. Hasta la fecha, se ha logrado vacunar a 238.405 menores, lo que representa el 50% del objetivo.

Sin embargo, el éxito de la campaña depende de la uniformidad de la cobertura, y es aquí donde saltan las alarmas. Las regiones sanitarias con mayor densidad poblacional muestran los niveles de interés más bajos:

Asunción: Con una meta de 30.833 niños, solo se ha vacunado al 34% igual a 10.448 niños.

Central: De un objetivo de 137.899 menores, apenas se ha alcanzado el 35% lo que representa 47.860 vacunados.

Alto Paraná: Registra un 42% de avance, con 25.715 niños inmunizados de una meta de 60.705.

¿Por qué es vital esta dosis adicional?

Aunque Paraguay ostenta el estatus de país libre de sarampión, el Ministerio de Salud advierte que el riesgo de reintroducción del virus es alto debido a los brotes detectados en países de la región.

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“La vacunación es un acto de amor, responsabilidad y solidaridad. Buscamos cerrar brechas de inmunidad para que el virus no vuelva a circular en suelo nacional”, enfatizaron las autoridades sanitarias.

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Puntos clave sobre la campaña:

Está dirigida a todos los niños y niñas de 1 a 5 años .

Deben recibir esta dosis adicional de la vacuna triple viral (SPR), incluso si ya tienen el esquema completo o fueron vacunados en años anteriores.

Además del sarampión, la dosis protege contra la rubéola y las paperas.

El sarampión no es una enfermedad leve. Es altamente contagiosa y puede derivar en complicaciones graves como: neumonía severa, encefalitis (inflamación del cerebro), ceguera o sordera además de secuelas permanentes o fallecimiento.

¿Dónde vacunarse?

Para facilitar el acceso, el Ministerio de Salud ha desplegado brigadas en diversos puntos:

Centros de salud y hospitales: Todos los vacunatorios del país cuentan con dosis gratuitas.

Instituciones educativas: Brigadas visitan guarderías y escuelas.

Casa por casa: Equipos de salud recorren barrios para identificar a niños pendientes de inmunización.

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La cartera sanitaria insta a los padres a no esperar al último momento y acudir con la libreta de vacunación al puesto más cercano. La meta del 100% es fundamental para garantizar que ningún brote importado ponga en riesgo la vida de los más pequeños.