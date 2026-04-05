Cucho y Ulises deben presentarse mañana ante juez del caso Berilo

La comparecencia de los acusados Reinaldo “Cucho” Cabaña y Ulises Quintana ante el juez de Garantías Miguel Palacios está programada para las 11:00, a los efectos de estampar el acuerdo con las reglas de conducta establecidas por el magistrado, según lo estipulado en el artículo 246 del Código Procesal Penal.

La convocatoria realizada mediante el Auto Interlocutorio N° 232, de fecha martes 31 de marzo de 2026, que elevó a juicio oral y público la causa Berilo; es bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento por parte de los acusados, se revocarán las medidas alternativas y se ordenará la prisión preventiva de ambos.

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Luego de varias jornadas de audiencia preliminar el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió, por A.I N° 232, ordenar la apertura a juicio oral para el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana y otros 21 acusados de integrar supuestamente la organización dedicada al narcotráfico, que fue desarticulada en setiembre de 2018 con la Operación Berilo.

En atención a lo resuelto por el juez de Garantías Miguel Palacios, quien revocó la prisión preventiva de Cucho y Ulises Quintana; la misma noche del martes 31 de marzo ambos acusados abandonaron la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y actualmente están con libertad ambulatoria, en el caso de Reinaldo Cabaña con una tobillera electrónica.

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Cuchó lavó US$ 90 millones en una empresa, según MP

La fiscalía sostiene que para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína, Reinaldo “Cucho” Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX SA y Neos Import-Export, siempre de acuerdo con el relato plasmado por la Fiscalía en la acusación.

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La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscala Lorena Ledesma en parte de su intervención durante el inicio de la audiencia preliminar.

Respecto a Ulises Quintana la fiscala Lorena Ledesma remarcó, durante la ratificación de la acusación en la audiencia preliminar, que fue financiado por Cucho con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

La agente del Ministerio Público afirmó que el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

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Acusados que van a juicio con Cucho y Ulises

Los demás acusados que van a juicio oral son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú.

También serán juzgados por el caso Berilo los acusados Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

En el caso del acusado Jorge Dejesús Ríos González, el mismo no se presentó ayer para la última jornada de audiencia preliminar, en consecuencia fue declarado en rebeldía y el juzgado ordenó su captura, a fin de poder finalizar la diligencia con respecto a él.

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Según la acusación del Ministerio Público la organización que lideraba Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.