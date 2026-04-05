Jóvenes llaman a la esperanza y al compromiso social en Pascua Joven 2026

En el marco de las actividades por Semana Santa, la parroquia Domingo Savio fue escenario de la Pascua Joven 2026, un encuentro en el que los participantes compartieron un mensaje marcado por la fe, la reflexión social y el compromiso con la realidad que atraviesa el país.

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Los jóvenes manifestaron que, lejos de vivir aislados, forman parte activa de la sociedad, enfrentando las mismas dificultades cotidianas. En ese sentido, señalaron que la fe cristiana no puede desligarse de los problemas sociales, sino que impulsa a alzar la voz ante las injusticias.

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Durante la jornada, resaltaron que la crisis actual es profunda, pero insistieron en que la esperanza debe ser aún mayor.

“No somos el futuro, somos el presente que decide no callar”, expresó la coordinadora de la Pascua Joven, Panambí Acosta.

Invitó a la ciudadanía a sumarse a una reconstrucción social basada en valores cristianos.

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Asimismo, hicieron énfasis en la necesidad de priorizar la dignidad humana en las políticas públicas, reclamando una educación que fomente el pensamiento crítico y el amor al prójimo, así como un sistema de salud más humano.

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Inspirados en el ejemplo de Jesucristo, recordaron su mensaje de amor y servicio, y reafirmaron su decisión de no rendirse ante las adversidades. En ese contexto, destacaron que la Pascua representa una oportunidad de cambio y renovación, orientada a construir una sociedad más justa y empática.

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Finalmente, los participantes coincidieron en que la historia no termina en la crisis, sino que puede transformarse a partir de la justicia y la solidaridad, reafirmando su compromiso de mantener viva la esperanza en medio de las dificultades.