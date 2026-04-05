Niegan permiso a pareja de exsenador argentino Edgardo Kueider a días del juicio oral

El permiso solicitado por Iara Magdalena Guinsel Costa, exsecretaria y pareja del exsenador Edgardo Darío Kueider, fue rechazado por el juez Ubaldo Matías Garcete Piris, presidente del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que juzgará a ambos acusados de supuesto contrabando desde el próximo lunes, 20 de abril.

La solicitud de permiso fue presentada el pasado 30 de marzo, bajo patrocinio del Abg. Juan Marcelo Bogado, para el traslado de Iara Guinsel a un consultorio a fin de someterse a un tratamiento indicado por la odontóloga María Galván. La defensa argumentó que la acusada aquejaba dolores persistentes, por lo que consideró necesario el diligenciamiento “urgente” del pedido de permiso, a fin de “evitar agravamiento de su cuadro clínico”, según alegó.

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Sin embargo, luego de analizar el informe médico y otros documentos presentados por la defensa, el juez de Sentencia Ubaldo Matías Garcete resolvió rechazar el permiso solicitado, fundamentando que de los elementos agregados por la defensa “no se vislumbra la interacción necesaria para el soporte del sentido axiológico de lo urgente”, según resalta en el Auto Interlocutorio N° 289 de fecha 31 de marzo de 2026.

Edgardo Kueider e Iara Guinsel cumplen arresto domiciliario en un edificio de departamentos ubicado en la ciudad de Luque, hasta donde llegaron en enero de este año, luego de que en diciembre les hayan rescindido el contrato en el dúplex que ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción.

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Acusación contra exsenador argentino

De acuerdo con la acusación, a la 1:30 del 4 de diciembre de 2024, el entonces senador argentino Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, ingresaron a territorio paraguayo a través del Puente de la Amistad. En el lugar fueron retenidos por personal de la Naval junto con funcionarios de Aduanas.

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Los intervinientes procedieron a verificar el vehículo Chevrolet en el que estaban ambos, pero al mando de Kueider. Dentro del cual se encontró divisa extranjera consistente en US$ 211.102, G. 640.000 y 3.900.000 pesos argentinos, no declarados. De todo esto, se entregó la suma de US$ 9.900 a Kueider, pues es la suma que sí está permitida ingresar sin declaración.

El fiscal acusador consideró en este sentido que, tanto Kueider como Guinsel transportaban dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal a Paraguay. La plata iba en la parte trasera del rodado, dentro de una mochila, según consta en el acta del procedimiento.

Por ese motivo el agente del Ministerio Público acusó a Kueider y Guinsel bajo la figura de tentativa de contrabando, ya que el ingreso del dinero no fue declarado al cruzar la frontera, aunque no se llegó a concretar una transacción ilegal posterior.

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