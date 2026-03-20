Tipo de cambio del dólar reduce precio de la carne, pero golpea exportaciones

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mencionó que, en febrero se tuvo una reducción de alrededor de US$ 100 millones en exportaciones cárnicas debido a una disminución del volumen del 26,8%.

Si bien resaltó que se está exportando menos, destacó que la carne en el comercio internacional se vende a un mejor precio por tonelada. Indicó que, en estos primeros meses, el país que redujo la compra de carne bovina de Paraguay fue Chile (su principal comprador), mientras que Estados Unidos está aumentando su participación en la cuota.

Además destacó que, el tipo de cambio actual del dólar (cerca de los G. 6500 últimamente) está beneficiando al mercado interno, ya que el circuito exportador se maneja en la divisa norteamericana, si bien para el sector productivo es un “golpe”, en cambio, “al consumidor le está ayudando”.

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Mercado local más competitivo

Según explicó, el mercado local se vuelve más competitivo cuando el guaraní se fortalece, como está ocurriendo actualmente. Por esta razón, se observa “una disminución en ciertos cortes de los precios al consumidor”.

“Efectivamente el tipo de cambio está ayudando. En algunos cortes existe una reducción del 5 al 7%; en otros aún no, pero se logró controlar el precio”, dijo.

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A su vez, mencionó que la importación de carne está ayudando a mantener el volumen disponible, especialmente en fechas cercanas a la Semana Santa, cuando los precios de productos cárnicos, huevos y quesos tienden a subir.

Utilizar todas las estrategias

En cuanto si este marzo se seguirá reduciendo el valor en góndolas de los productos cárnicos, manifestó que el presidente Santiago Peña pidió a todas las instituciones que se utilicen todas las estrategias para beneficiar al consumidor.

“Todas las entidades están aportando su granito de arena para controlar el precio y no repetir lo que nos pasó el año pasado, cuando hubo una suba en los precios de las carnes por diversos factores”, señaló.

Aumentar la capacidad de ofertar

Reiteró que la situación no depende solo de la exportación, sino también del tipo de cambio, cree que el guaraní seguirá competitivo por unos años más. Esto, según él, se relaciona con la política económica de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, lo que favorece la apreciación del guaraní y aumenta la capacidad de ofertar los productos en Paraguay.

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“Todo dependerá del apetito a nivel local. Normalmente cuando hay poca faena los cortes con huesos aumentan el precio y la pulpa de carne se reduce. También debemos reconocer que se tuvo malos años climatológicos que impactó en la producción que fue un récord en años anteriores. Pero este 2026 la faena disminuirá entre un 5 a 7%”, estimó.