Seprelad ajusta reglas y da solo 24 horas para reportar sospechas

A través de la Resolución N° 111/2026, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) oficializó cambios en los controles para el sector de transporte y custodia de caudales.

La nueva normativa, que modifica reglamentos vigentes desde 2014, busca una respuesta más ágil ante posibles operaciones de lavado.

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La disposición afecta directamente a personas físicas y jurídicas que manejan grandes volúmenes de dinero y valores ya que se establece reglas mucho más estrictas para la comunicación de alertas a las autoridades.

Solo 24 horas para dar aviso a irregularidades

El cambio se da en el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Según la nueva resolución, una vez que una empresa califica una operación como sospechosa tras su análisis interno, tiene un plazo máximo de 24 horas para informar a la Seprelad. Anteriormente, el plazo total para comunicar estos hechos era de hasta 60 días desde la realización del servicio.

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Además, se otorgó un margen mayor para la investigación interna. Las empresas ahora cuentan con hasta 90 días para analizar operaciones inusuales antes de decidir si deben ser reportadas. Bajo la regla anterior, este proceso debía cerrarse en dos meses.

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Nuevos plazos para informes de rutina

La SEPRELAD también extendió los días permitidos para las presentaciones trimestrales de cumplimiento:

Reportes Negativos: Se deberán presentar entre los días 01 al 10 de enero, abril, julio y octubre. Anteriormente, el plazo vencía el día 5 de esos meses.

Reporte de Operaciones (RO): Se tiene hasta el día 20 de los meses citados para enviar el listado completo de sus transacciones. Antes, el tiempo límite también era apenas hasta el día 5.

Otro punto clave es la digitalización obligatoria. Todos los informes deben canalizarse a través del sistema ROS WEB - SIRO, lo que elimina el método antiguo como el envío de planillas Excel por correo electrónico que se permitía anteriormente para ciertos reportes.