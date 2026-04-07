Caso Hernán Rivas: critican “silencio cómplice” de gremios de magistrados

Jorge Arturo Daniel, presidente del Colegio de abogados del Paraguay, recordó que años atrás cuando comenzaron a aparecer las primeras dudas en cuanto a la preparación de Hernán Rivas como abogado, la institución a su cargo ya había dado una voz de alarma sobre la posible invalidez de su título, pero “no pasó absolutamente nada”.

El profesional cree que eso seguirá igual; sobre todo ahora que la Justicia le hizo un guiño al senador cartista al sobreseerlo definitivamente del proceso por su presunto título falso de abogado.

“Solamente nos mostramos indignados el Colegio de Abogados, otra representaciones gremiales, algunos sectores de la producción, mucha gente particular y los medios de prensa, y después parecería ser que estamos en el desierto”, dijo.

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En esa misma línea, cuestionó duramente el silencio de las asociaciones de jueces, fiscales y defensores públicos, que termina normalizando y minimizando la situación. Dijo que dicha actitud sería entendible si Rivas siguiera presidiendo el órgano juzgador de magistrados y temieran represalias, pero esa no es la situación actualmente.

“Yo no sé cómo ellos no se sienten ofendidos, no sé cómo ellos como gremio no hacen nada, no dicen nada (…) ese silencio cómplice es el que molesta y creo que ese silencio cómplice es el que mancha la imagen del Poder Judicial, que ya estaba bastante manchada y con esto tiene una mancha más”, expresó.

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Asimismo, apuntó al Consejo de Superintendencia -que en su momento le suspendió la matrícula a Hernán Rivas- por no plantarse en esta ocasión ante la Corte Suprema de Justicia para retirársela definitivamente y que el parlamentario recurra a las medidas que considere. A esto debe seguir el proceso administrativo para anular el título.

“Si esto es el producto de una carrera universitaria, entonces lo que tenemos que plantearnos es cerrar todas las universidades a partir de ahora, replantear todo el sistema educativo del Paraguay y empezar de cero”, expresó.

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Protección a Rivas, una cuestión institucional

De acuerdo con el análisis del titular del Colegio de Abogados, el blindaje a Rivas tiene que ver con una cuestión institucional que podría enfrentar el Gobierno en caso de constatarse que el parlamentario presidió y votó en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haciendo uso de un título falso y por ende, una matrícula irregular.

Indicó que hay voces que señalan que se deberán anular todas las resoluciones dictadas en el ámbito del JEM y otras que afirman que se deberán invalidar solo aquellas en las que el voto de Rivas haya sido determinante o decisivo para el voto en mayoría.

“Probablemente la protección venga desde esa preocupación tremenda. Yo no sé cuántos fallos dictó este señor y en cuántos fue decisivo su voto, habría que explorar un poco por allí”, señaló.