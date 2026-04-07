Clyfsa apela millonario fallo y lleva a la Corte Suprema disputa con la ANDE

La Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa) presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el fallo en segunda instancia que la condena a pagar más de G. 65.000 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el marco de una disputa por diferencias tarifarias que se mantiene desde 2017.

La firma guaireña ratificó su postura de que el incremento tarifario aplicado por la ANDE vulnera disposiciones contractuales vigentes. Según argumenta, fue recategorizada de manera arbitraria como consumidora en alta tensión, pese a que históricamente cumple el rol de distribuidora de energía eléctrica en Villarrica.

Este cambio de categoría implicó, según la empresa, un aumento del 94% en el costo de la energía adquirida, mientras que el ajuste permitido para trasladar a los usuarios no superaba el 20%. Clyfsa sostiene que esta asimetría generó un desbalance financiero cercano al 74%, colocándola en una situación de quiebra técnica.

El conflicto se originó tras la implementación del Pliego de Tarifas Nº 21, en marzo de 2017, que modificó el esquema tarifario vigente. En ese contexto, Clyfsa promovió un recurso de amparo que permitió congelar los precios de compra y venta de energía mientras se analizaba el fondo de la cuestión.

Según la empresa, esta medida evitó un incremento abrupto en las facturas de los usuarios de Villarrica. Sin embargo, la ANDE presentó posteriormente una demanda de cumplimiento de contrato, buscando la aplicación del nuevo tarifario y el cobro de las diferencias acumuladas.

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En primera instancia, la justicia ordenó la aplicación de la tarifa vigente, aunque no reconoció la deuda reclamada por la estatal. No obstante, en segunda instancia, el Tribunal de Apelación en lo Civil resolvió condenar a Clyfsa al pago de G. 65.061.597.943 por diferencias tarifarias correspondientes al periodo entre 2017 y 2021. A este monto se suman intereses legales del 2,6% mensual, lo que eleva considerablemente la cifra total.

Ante esta situación, Clyfsa decidió recurrir a la Corte Suprema, cuestionando la desproporcionalidad del fallo y el incumplimiento de principios contractuales.

Entre los puntos centrales de la apelación, la empresa menciona la violación del principio de proporcionalidad tarifaria, contemplado en la Adenda Nº 2 del contrato con la ANDE, según el cual cualquier modificación tarifaria debe mantener un equilibrio entre el costo de compra de energía y el precio trasladado a los usuarios.

La compañía advierte que, de confirmarse la sentencia, podría generarse un cobro retroactivo que afectaría a cerca de 18.000 usuarios en Villarrica. Además, alertó sobre un posible cambio en el modelo de prestación del servicio eléctrico, que podría pasar a depender exclusivamente de la ANDE.

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Otro punto de preocupación es el impacto laboral, ya que un eventual cierre de la empresa implicaría la pérdida de más de 200 empleos directos.

Desde Clyfsa insistieron en la necesidad de una solución sostenible y manifestaron su apertura al diálogo con el Gobierno y la ANDE para alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad del servicio.