Docentes denuncian que el MEC no prioriza a ganadores de concurso y prioriza a interinos

Indignación contra el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mostraron docentes ganadores de concursos públicos que se habían realizado el año pasado. Denunciaron que, una vez más, priorizaron a profesores interinos de dudoso perfil, en lugar de dar rubros de aula a los que pasaron por todo el proceso de selección.

En redes sociales, los profesores apuntaron contra la cartera educativa, que tiene al frente al ministro de Educación, Luis Ramírez. “Los educadores nos esforzamos, estudiamos, rendimos evaluaciones y cumplimos con cada requisito con la esperanza de acceder a un cargo de manera justa y transparente”, indicó en Facebook la profesora Ana Acosta, a través de la página Docentes del Paraguay.

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Luego, agregó que “en muchas ocasiones, pareciera que estos sacrificios no son valorados, ya que prevalecen el amiguismo, el parentesco y otros intereses por encima del mérito y la capacidad profesional”.

El descargo público de la educadora tuvo una masiva cantidad de respuestas, donde el sector lamentó igualmente que no se tenga en cuenta a los maestros que están en el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), que son precisamente los ganadores de concurso.

¿Contradicción del MEC?

El año pasado, en varias ocasiones, el ministro Luis Ramírez había minimizado el aplazo masivo, del 70% de los educadores que participaron en concursos públicos en el país.

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Alegó, por ejemplo, el 27 de noviembre, que “los mejores docentes son los que van a estar en el aula, tenemos a 27.000 profesores que ganaron el concurso público, que entienden lo que leen y pueden transmitir eso a sus alumnos”.

No obstante, los profesores no solo denuncian en redes sociales. Gremios como la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) protestaron frente al MEC a finales de marzo, por la falta de rubros docentes en escuelas de Central, San Pedro, Caaguazú y Concepción.

El Sindicato realiza constantes reclamos por la supuesta utilización de rubros para amigos políticos en diferentes puntos del país.

MEC asegura que puestos no llamados no alcanzan ni 1% del total de rubros

El ministro de Educación desmintió esta semana que la situación de rubros que no fueron puestos a concurso, formen parte de una “mayoría” y también aseguró que son menos los casos de “rubros politizados”.

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“No llegan ni al 1% los puestos docentes no llamados; muchas veces responde a un sin fin de situaciones y no a una situación que se da políticamente. Por ejemplo, tenemos maestros que son de San Pedro, pero van a Ñeembucú por un rubro. Lógicamente, a los dos o tres meses, se van de esa localidad”, afirmó en conversación con periodistas.

El ministro indicó que para este tipo de casos ya cuentan con una normativa que prohíbe este tipo de sucesos y que privilegia a los maestros de cada localidad. “Algunas veces, no muchas veces, puede ocurrir eso que se menciona (partidización de los rubros)”, remarcó.