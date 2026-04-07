David Velázquez fuera del MEC: ¿Qué pasará con el Viceministerio de Culto?

David Velázquez Seiferheld fue destituido de los dos cargos que mantenía en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), como viceministro de Educación Superior y también como viceministro de Culto.

El 30 de marzo, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto por el cual nombró a Hermenegildo Cohene como el nuevo viceministro de Educación Superior y, según confirmó a ABC el ministro de Educación, Luis Ramírez, también tomará las riendas del Viceministerio de Culto, como interino.

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Hasta ahora se desconocen los motivos de la destitución de Velázquez Seiferheld, quien ingresó al MEC como amigo y hombre de confianza de Ramírez.

Cuando anunciaron a Cohene como viceministro de Educación Superior, Ramírez había dicho: “hablábamos de la instancia que nos toca jugar en este segundo tiempo, con un juego distinto y con situaciones que ameritan ir rotando nuestros jugadores”.

Concentración del poder en el MEC

El nuevo viceministro de Educación Superior y quien también fue confirmado por Ramírez como viceministro de Culto, Hermenegildo Cohene, es también rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y vicepresidente electo del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

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Según cuentan fuentes de la UNI, el nuevo viceministro mantendrá el cargo de rector, pese a que ya tiene doble función en el MEC.

Además, Luis Ramírez, confirmó este lunes que Cohene seguirá igualmente como vicepresidente del Cones.

No obstante, descartó los rumores que ubicaban al nuevo viceministro como presidente del Cones, en su reemplazo. “Yo soy el presidente (del Cones), pero eso no quiere decir que, el vicepresidente no pueda asumir en mi reemplazo en mi ausencia”, aseguró.

¿Cohene podría ser el próximo ministro de Educación?

Según especulan al interior del MEC, Hermenegildo Cohene podría haber aceptado el cargo de viceministro bajo dos condiciones: Primero, que le permitan continuar en el Cones y permanecer al frente de la UNI.

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En segundo término, habría condicionado, según las fuentes, la supuesta posibilidad de asumir como ministro de Educación en caso de que Luis Ramírez dé un paso al costado, o que desde el Ejecutivo decidan realizar más rotaciones de jugadores, en este “segundo tiempo”.

El Círculo Paraguayo de Médicos había criticado la llegada de Cohene al MEC, mencionando en un comunicado la “convergencia inédita de funciones en la gobernanza de la educación superior paraguaya”.

Agregó el gremio que no es una práctica habitual y configura un escenario de especial “sensibilidad” institucional, particularmente en áreas críticas como la formación médica.

¿Qué pasará con el Viceministerio de Culto?

El ministro de Educación, Luis Ramírez, al tiempo de confirmar que Cohene asumió como interino en el Viceministerio de Culto, afirmó esta tarde a ABC que en el Ministerio de Educación y Ciencias, “ya no va más Culto”.

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Pero el 27 de mayo del año pasado, Ramírez había confirmado también a Velázquez Seiferheld como viceministro de Culto “interino”, aunque finalmente duró en el cargo casi un año, con su salida este lunes.

En ese entonces, el ministro ya había anunciado que están buscando alternativas para que el Viceministerio de Culto se desprenda del MEC.

El titular de Educación todavía no aclaró, un año después, cuáles serían las opciones para que Culto salga de la cartera a su cargo.