Hospital de Clínicas: realizan trasplante de riñón de donante cadavérico

Un equipo multidisciplinario de Trasplante de Órganos y Tejidos del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA) realizó un trasplante de riñón de donante cadavérico.

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La intervención se llevó a cabo esta tarde y tuvo como receptora a una paciente de 22 años, oriunda de Ñemby, diagnosticada con enfermedad renal crónica. La joven había sido sometida a tratamiento de hemodiálisis durante 5 años y 10 meses antes de acceder al trasplante.

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El procedimiento de ablación de órganos fue coordinado por el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) en el Hospital Militar de Asunción, donde se logró la extracción de dos riñones y dos córneas. En tanto, el corazón no pudo ser trasplantado, pese a la búsqueda de un receptor, debido a que no se reunieron las condiciones médicas requeridas.

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El equipo quirúrgico estuvo integrado por especialistas de diversas áreas. En anestesiología participaron el Dr. Juan Meza, coordinador de Anestesia de Trasplante, junto con la Dra. Estefani Coronel y el Dr. Daniel Franco.

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En urología intervinieron el Dr. Arsenio Martínez, el Dr. Wilson Villalba y la Dra. Carmen Medina. El área de cirugía vascular estuvo a cargo del Dr. José Gamarra, coordinador del servicio, y el Dr. Víctor Samaniego.

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Por su parte, el equipo de nefrología estuvo liderado por la Dra. Norma Arévalos Galeano, jefa del Departamento de Trasplante, acompañada por el Dr. Alexis Benítez. En el área de enfermería, participaron como instrumentadores el Lic. José Jara y la estudiante Sofía Chávez, mientras que la Lic. Luz Rolón se desempeñó como circulante.

Asimismo, en la Unidad de Trasplante colaboraron las licenciadas Mariela Delgado, Claudia Núñez y Marlene Rodríguez, junto con la asistente Cinthia Soto.

Trasplante N° 200

“Estamos alcanzando un nuevo hito: el trasplante renal número 200 en la FCM-UNA - Hospital de Clínicas. Un logro que refleja compromiso, trabajo en equipo y esperanza. En el marco del Día Mundial de la Salud, celebramos un logro histórico para nuestro hospital. Este logro no solo representa un número, sino el compromiso constante con la salud, la innovación y el cuidado de nuestros pacientes”, expresó la Dra. Norma Arévalos.

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“Esto es el reflejo de un esfuerzo colectivo de profesionales que día a día ponen su vocación al servicio de los demás. Hoy reafirmamos que la salud es un derecho fundamental y que cada avance, cada trasplante, es una oportunidad más para cambiar vidas. Gracias a todo el equipo y a quienes confían en nosotros”, reflexionó la médica.

Los demás órganos que fueron donados beneficiaron a pacientes que también estaban en lista de espera de trasplante.