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07 de abril de 2026 - 18:14

Postergan ingreso de buses internacionales a la nueva terminal de Villarrica por falta de condiciones viales

Postergan ingreso de buses internacionales a nueva terminal de Villarrica por falta de condiciones viales
Portón de acceso de buses de la Terminal de Villarrica.Siro Benítez

El traslado de los servicios internacionales a la nueva Terminal de Ómnibus de Villarrica fue nuevamente postergado tras objeciones del sector empresarial del transporte, que advierte sobre la falta de condiciones seguras para la circulación de buses de gran porte. La Municipalidad resolvió mantener las operaciones en la terminal provisoria mientras se buscan soluciones.

Por Siro Benítez

El ingreso de buses internacionales a la recién inaugurada Terminal Ómnibus de Villarrica debió ser suspendido una vez más, luego de que la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional Terrestre (Capatit) se pronunciara en contra de la medida.

El gremio empresarial argumentó que existen inconvenientes técnicos en las calles adyacentes que impiden realizar maniobras seguras de ingreso y salida de las unidades. A raíz de esta situación, la Municipalidad de Villarrica decidió revertir la resolución que disponía el traslado de los servicios internacionales al nuevo predio.

En consecuencia, las operaciones continuarán desarrollándose en la terminal provisoria ubicada en el barrio San Miguel.

Desde Capatit indicaron que la decisión responde a una cuestión de seguridad tanto para los pasajeros como para los trabajadores del sector. En un comunicado oficial, la organización señaló que las actuales condiciones de tránsito no garantizan maniobras seguras para buses de gran porte.

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Calle Gregorio Benítez (acceso de buses) con vehículos estacionados en doble fila.

Asimismo, solicitaron a los pasajeros con viajes internacionales tener en cuenta esta disposición para evitar inconvenientes.

Desde la cámara explicaron que la medida municipal fue comunicada de forma tardía, lo que generó complicaciones operativas. Según detallaron, los servicios internacionales ya contaban con ocupación total para los días siguientes, con pasajes vendidos bajo la premisa de salida desde la terminal provisoria.

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Aclararon que el problema no radica en la infraestructura de la nueva terminal, sino en los accesos y salidas. Indicaron que las calles Gregorio Benítez y Natalicio Talavera presentan serias dificultades para la circulación de buses de aproximadamente 15 metros de largo.

Advirtieron que el estacionamiento indebido de vehículos particulares en estas vías reduce aún más el espacio disponible para maniobras. Además, existirían riesgos adicionales en puntos críticos como el giro desde el Boulevard Bicentenario hacia la calle de acceso, donde la circulación de motocicletas a alta velocidad representa un peligro.

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Plataformas para ascenso y descenso de pasajeros.

En ese contexto, sostuvieron que, en las condiciones actuales, el ingreso y egreso de buses internacionales resulta “prácticamente imposible”. No obstante, señalaron que la situación podría resolverse mediante un adecuado ordenamiento del tránsito en la zona.

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La Municipalidad de Villarrica informó que la decisión de mantener la terminal provisoria responde a una gestión responsable que prioriza la seguridad y el bienestar de los usuarios. La administración comunal indicó que la medida fue adoptada tras escuchar a los sectores involucrados en el servicio de transporte internacional.