Preliminar del exsenador Friedmann por caso merienda escolar será la próxima semana

La acusación y pedido de juicio oral para el exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro, por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el caso merienda escolar en la Gobernación de Guairá, serán analizados por el juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

En principio la preliminar se había fijado para los primeros días de febrero de este año, pero a pedido de la defensa de Friedmann el juez de Garantías reprogramó para marzo pasado. Sin embargo, la audiencia nuevamente se postergó por pedido de la defensa del acusado Eduardo Domínguez.

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La acusación presentada el 20 de junio de 2023 por parte del fiscal adjunto Roberto Zacarías, quien rectificó el pedido de sobreseimiento definitivo planteado inicialmente por la fiscal Victoria Acuña (actualmente jubilada), es por las irregularidades en la compra de merienda escolar cuando estuvo como gobernador del cuarto departamento.

Los demás acusados en esta causa son: Silvio Álvaro Alfaro Bertolo (primo de Friedmann) y la Lic. Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo (contadora de la empresa Eventos y Servicios SA), ambos por la presunta complicidad en los delitos de administración en provecho propio y lavado de dinero; y el exfuncionario de la Gobernación de Guairá Eduardo Domínguez por su supuesta complicidad en el lavado de dinero.

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Esquema delictivo para merienda escolar, según Fiscalía

La acusación fiscal resalta que Friedmann fue parte de un esquema delictivo mientras era gobernador de Guairá (2013-2018) y “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA) que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía”.

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Mediante ese esquema montado por Rodolfo Max Friedmann Alfaro se posibilitó a través del uso de esa persona jurídica (ESSA) el ocultamiento de los beneficios indebidos obtenidos por su participación en la autorización y suscripción de contratos administrativos para el suministro de bienes para la Gobernación de Guairá con una empresa vinculada directamente a él, pues él tenía el control y dirección de la misma”, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.

Para la Fiscalía, el exsenador colorado Rodolfo Max Friedmann Alfaro sería quien controlaba y dirigía la firma Eventos y Servicios SA, que fue beneficiada con la adjudicación para la provisión de merienda escolar a instituciones educativas del Guairá.

En abril de 2022, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional para todos los procesados. En abril de este año se reabrió la causa y la fiscala Victoria Acuña pidió el sobreseimiento definitivo, pero el juez José Agustín Delmás se opuso al blanqueo.

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Esposa de Friedmann fue sobreseída

En atención al pedido del fiscal adjunto Roberto Zacarías, ratificado en audiencia por la agente Silvia González; el 16 de diciembre de 2025 el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia dictó el sobreseimiento definitivo de Marly Figueredo, esposa del exsenador Rodolfo Max Friedmann Alfaro, el proceso por supuesto lavado de dinero en el caso “merienda escolar” en la Gobernación de Guairá.

En junio de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (actualmente juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) presentó acusación contra Marly Figueredo, por presunto lavado de dinero. Junto a ella fueron acusados también Rodolfo Friedman y otros encausados por el supuesto desvío de fondos de la merienda escolar.

Sin embargo en la primera audiencia preliminar de la causa, realizada el 27 de mayo de 2023, la fiscala Victoria Acuña solicitó el sobreseimiento definitivo de todos los imputados, argumentando que no existían pruebas para sustentar una acusación y llevar al entonces legislador a juicio oral y público.

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El juez de Garantías José Agustín Delmás imprimió trámite de oposición al pedido, remitió el caso a la Fiscalía General del Estado y el fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó la solicitud, presentando acusación y pedido de juicio oral para Rodolfo Friedmann y otros tres acusados. No obstante, en el caso de Marly Figueredo ratificó el pedido de sobreseimiento definitivo.