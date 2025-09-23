Diputados condena ataque a periodistas y exige garantizar libertad de prensa

La declaración aprobada por la Cámara de Diputados repudia “los actos de violencia y amenazas sufridos por los periodistas Carlos Benítez, Fabián Costa y Aníbal Gómez, que constituyen un grave atentado contra la libertad de prensa y la democracia”, que fue planteada por el diputado colorado disidente, Daniel Centurión (ANR, Añeteté) que fue acompañada por la mayoría de sus colegas.

“No podemos permitir que el miedo sustituya la verdad ni que la autocensura se imponga por temor a represalias. La libertad de prensa es innegociable y un principio establecido en nuestra Constitución Nacional y encendidos tratados internacionales que el Paraguay ha suscrito. Cada ataque contra la prensa es atacar a la democracia misma”, señaló Centurión.

El mismo repudió sobre todo a estos grupos que “operan en la clandestinidad, en las sombras, casi siempre amparados por estructuras de poder e impunidad” y que generalmente están ligadas a grupos criminales organizados ligados al narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero, el sicariato, la corrupción en todos los niveles.

Centurión también exigió a las autoridades el velar por la libertad de prensa, ya que sostiene que ve un debilitamiento ante el avance no solo de los grupos criminales, sino también de la corrupción.

“La corrupción y la criminalidad organizada están avanzando con mucha fuerza en nuestro país y nuestras instituciones se están debilitando y se están replegando”, insistió.

Ante esto, la resolución aprobada también “exhorta a las autoridades competentes a investigar con celeridad, imparcialidad y eficacia los hechos denunciados, a fin de identificar a los autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia”.

Durante la etapa de oradores, el diputado aliado cartista Santiago Benítez se opuso a la inclusión en esta resolución de Gomez. Ambos son periodistas pedrojuaninos que tienen diferencia políticas y personales, abiertamente asumidas.

Sin embargo, durante la etapa de tratamiento del la resolución no reiteró su moción, por lo que la misma fue aprobada sin modificaciones.