Médicos denuncian falta crítica de kits de parto y medicinas en hospitales públicos

Ante la alarmante escasez de kits de parto y suministros básicos, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) advirtió que la vida de pacientes y neonatos corre peligro en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). La ausencia de insumos elementales fuerza a las familias a realizar compras externas, imposibilitando una respuesta inmediata ante emergencias obstétricas.

La presidenta del Sinamed, Rossana González, expresó su profunda preocupación ante lo que califica como un retroceso histórico en la gestión de recursos del Ministerio de Salud, a cargo de María Teresa Barán.

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“Nunca vimos tantos faltantes”

Según la doctora González, la situación ha sobrepasado los límites operativos aceptables. Los profesionales de blanco se encuentran trabajando “con las manos atadas” debido a la carencia de elementos que anteriormente se consideraban garantizados.

“Nosotros, como médicos necesitamos los equipos necesarios para realizar los procedimientos y las cirugías. El equipo debe estar completo, con la suficiente cantidad de profesionales. En todos los hospitales hay deficiencias con los medicamentos, no se tiene la cantidad suficiente de medicinas, de insumos”, criticó la representante de Sinamed.

González resaltó que actualmente, en los hospitales Materno-Infantiles, existe una deficiencia severa de elementos básicos que conforman el kit de parto. “Desde hace muchísimo tiempo que como médicos no veíamos tantos faltantes. En los hospitales faltan incluso hilos de sutura, que los pacientes actualmente están comprando. El Ministerio de Salud nunca tuvo ese problema que vemos hoy”, afirmó.

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La presidenta de Sinamed dio como ejemplo el Hospital General Barrio Obrero, que se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad social. Afirmó que los pacientes se ven obligados a comprar sus propios insumos para poder ser atendidos.

El factor tiempo: un riesgo de muerte

Desde el Sinamed indican que uno de los aspectos más dramáticos de esta carencia se vive en las salas de urgencias. La doctora González advirtió que, en obstetricia, los minutos son vitales y la burocracia cuando hay carencias, es letal.

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“Las cesáreas, por lo general, en las guardias son de urgencia. No es que se tiene tiempo para salir a comprar insumos. Si llega una paciente y no tenemos garantizados esos descartables, podría significar la muerte de un bebé”, sentenció con dureza.

La crisis se extiende al IPS

El escenario no es exclusivo de los hospitales dependientes del Ministerio de Salud. Denuncias recibidas por ABC confirman que el Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa una situación similar en relación a los kits de parto.

A pesar de los aportes mensuales de los trabajadores, las embarazadas que acuden a los servicios de la previsional denuncian que se les exige la compra de todos los descartables que integran el kit de parto.

Esta situación representa no solo una falla en la prestación médica, sino un golpe directo al bolsillo de los asegurados que, por ley, deberían tener estos elementos garantizados.