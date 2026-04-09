APF y Parque Guasu: Denuncia ciudadana por toneladas de escombros acumulados

La organización Salvemos el Parque Guasu, denunció en un comunicado que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), a cargo de Robert Harrison, estaría incumpliendo el convenio que mantiene con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para el usufructo del Parque Guasu Metropolitano.

La APF utiliza gran parte del parque, principalmente para el entrenamiento y encuentros deportivos de divisiones formativas del fútbol local. Esto implica, por ejemplo, el movimiento de miles de personas en vehículos de mediano y gran porte por el predio, detallan en el comunicado.

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El convenio de usufructo de más de 9 hectáreas en el Parque Guasu Metropolitano, cumple 7 años el 23 de abril, según describen desde la organización Salvemos.

Indican que el acuerdo merece una “revisión” para constatar si las actividades deportivas que se realizan en el lugar, riñen o no con la declaración de Área Silvestre Protegida, (Ley 6941/22) y con el plan de manejo, expuesto en la resolución 441 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

APF no cumplió con sus compromisos en el Parque, denuncian

Salvemos explica que, en siete años de convenio, la APF no cumplió con sus compromisos con el MOPC, como el apoyo de actividades ambientales, la reparación y puesta en condiciones del estacionamiento del parque o el servicio de retiro y disposición final de residuos de los espacios cedidos.

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“Las prácticas deportivas quizá no sean perjudiciales para el sostenimiento de un parque con el status señalado (área silvestre protegida), pero cuando congrega gran cantidad de personas merece la revisión ya que se genera polución sonora, pirotécnica, colapso del estacionamiento y puede afectar la fauna del lugar”, sostienen.

Además, reclaman que dejan una enorme cantidad de residuos sólidos, y toneladas de escombro que la APF, “vuelca regularmente” para facilitar el tránsito de vehículos pesados con jugadores e hinchadas.

Incluso, desde la organización civil afirman que no cabe duda que el MOPC debe erogar recursos propios para garantizar guardias de ingreso, mantenimiento, servicio de riego, agua para vestuarios, seguridad en todo el perímetro. “No vemos que haya contraprestación o reciprocidad por parte de la APF, tal como lo expresa el convenio de referencia”, insisten.

Plantean reunión con la APF, tras elección de directivos

Salvemos el Parque solicita al consejo ejecutivo de la APF, donde recientemente fue reelecto Robert Harrison como su presidente, una reunión para dialogar sobre una salida para proteger todo el predio.

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Agregan que estos residuos y otros incumplimientos por parte de la Asociación, afectan a unos 30.000 usuarios del parque.