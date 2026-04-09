Nacionales
09 de abril de 2026 - 12:41

APF y Parque Guasu: Denuncia ciudadana por toneladas de escombros acumulados

Terreno con escombros y dos árboles, campo de fútbol al fondo con gradas y refugio azul.
Escombros no retirados por la APF afectan el Parque Guasu Metropolitano, donde se realizan prácticas y torneos deportivos.Gentileza

La organización Salvemos el Parque Guasu, denuncia una serie de presuntos incumplimientos ambientales por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que explota varias hectáreas del espacio verde, para la práctica de divisiones formativas. Piden una reunión con el consejo ejecutivo del fútbol local para encontrar una solución y la revisión del acuerdo de usufructo del parque, existente entre esta entidad y el Ministerio de Obras Públicas.

Por Rene Ramos

La organización Salvemos el Parque Guasu, denunció en un comunicado que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), a cargo de Robert Harrison, estaría incumpliendo el convenio que mantiene con el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) para el usufructo del Parque Guasu Metropolitano.

La APF utiliza gran parte del parque, principalmente para el entrenamiento y encuentros deportivos de divisiones formativas del fútbol local. Esto implica, por ejemplo, el movimiento de miles de personas en vehículos de mediano y gran porte por el predio, detallan en el comunicado.

Lea más: Parque Guasu: denuncian pésimo estado de baños portátiles y lento avance de obras

El convenio de usufructo de más de 9 hectáreas en el Parque Guasu Metropolitano, cumple 7 años el 23 de abril, según describen desde la organización Salvemos.

Robert Harrison, presidente de la APF.
Robert Harrison, presidente de la APF.

Indican que el acuerdo merece una “revisión” para constatar si las actividades deportivas que se realizan en el lugar, riñen o no con la declaración de Área Silvestre Protegida, (Ley 6941/22) y con el plan de manejo, expuesto en la resolución 441 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

APF no cumplió con sus compromisos en el Parque, denuncian

Salvemos explica que, en siete años de convenio, la APF no cumplió con sus compromisos con el MOPC, como el apoyo de actividades ambientales, la reparación y puesta en condiciones del estacionamiento del parque o el servicio de retiro y disposición final de residuos de los espacios cedidos.

Lea más: Se confirma el nuevo Consejo Ejecutivo de la APF sin cambio en las vicepresidencias

“Las prácticas deportivas quizá no sean perjudiciales para el sostenimiento de un parque con el status señalado (área silvestre protegida), pero cuando congrega gran cantidad de personas merece la revisión ya que se genera polución sonora, pirotécnica, colapso del estacionamiento y puede afectar la fauna del lugar”, sostienen.

Además, reclaman que dejan una enorme cantidad de residuos sólidos, y toneladas de escombro que la APF, “vuelca regularmente” para facilitar el tránsito de vehículos pesados con jugadores e hinchadas.

Acumulación de escombros entre vegetación en un parque, con piedras y fragmentos visibles, rodeado de árboles y un camino.
Escombros fueron arrojados en el espacio verde del Parque Guasu Metropolitano por la APF, según denuncia la organización Salvemos el Parque Guasu.

Incluso, desde la organización civil afirman que no cabe duda que el MOPC debe erogar recursos propios para garantizar guardias de ingreso, mantenimiento, servicio de riego, agua para vestuarios, seguridad en todo el perímetro. “No vemos que haya contraprestación o reciprocidad por parte de la APF, tal como lo expresa el convenio de referencia”, insisten.

Plantean reunión con la APF, tras elección de directivos

Salvemos el Parque solicita al consejo ejecutivo de la APF, donde recientemente fue reelecto Robert Harrison como su presidente, una reunión para dialogar sobre una salida para proteger todo el predio.

Lea más: Estas son las calles que deben asfaltarse en Central, pero están paradas por falta de presupuesto, afirman

Agregan que estos residuos y otros incumplimientos por parte de la Asociación, afectan a unos 30.000 usuarios del parque.