IPS gestiona licitación de 212 fármacos para asegurar stock; hay 152 ítems con stock cero

En un esfuerzo por regularizar el suministro de insumos médicos, el Instituto de Previsión Social (IPS) ha puesto en marcha un ambicioso proceso de licitación que involucra 212 tipos de medicamentos, aseguró a ABC Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística. La cifra, corresponde al 39,8% del total del listado básico de medicamentos del seguro social.

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Rodríguez explicó que el volumen de esta licitación responde a la necesidad de anticiparse a los tiempos administrativos. “Ahora mismo tenemos en proceso de licitación en curso, 212 medicamentos. Tenemos que prever que tengan una cobertura de doce meses”, afirmó la funcionaria.

IPS: previsión de medicinas y stock crítico

La gerente de Abastecimiento explicó que de este total de ítems en licitaciones en curso, 152 medicamentos ya se encuentran actualmente con stock cero, por lo que su adjudicación es prioritaria para restablecer el servicio a los asegurados.

Rodríguez aclaró que los restantes 60 ítems aún cuentan con existencias en los parques sanitarios, pero han sido incluidos en los procesos licitatorios debido a que su stock actual solo cubre un periodo de entre uno y nueve meses.

La recientemente nombrada como gerente de Abastecimiento, enfatizó que debido a la complejidad de los procesos de compra, la institución no puede esperar al desabastecimiento total para iniciar los llamados. “Incluso aquellos que tienen alta rotación y cuentan con hasta nueve meses de cobertura, ya están integrados en este proceso de 212 medicamentos”, subrayó.

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Optimización del vademécum

La gerente también señaló que este proceso masivo de compra coincide con un control estricto del vademécum institucional, que consta de 532 ítems. Afirmó que la intención es depurar la lista de medicamentos para asegurar que los recursos se destinen a los fármacos con mayor demanda y efectividad clínica.

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“Es un proceso dinámico. Estamos controlando de manera a optimizar todo lo que se está pidiendo, porque no todo lo que está hoy en el vademécum se utiliza al cien por ciento”, afirmó Rodríguez.