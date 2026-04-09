Otro juicio para Dany Durand, esta vez por supuesta construcción irregular de un edificio

El juez de Garantías Rolando Duarte elevó a juicio oral la causa penal contra el exdiputado colorado Dany Durand Espínola, presidente de la empresa Mocipar Propiedades; y el Ing. Julio César Román, titular de la firma Constructora Técnica Paraguaya S.A.; acusados como supuestos autores del hecho punible de actividades peligrosas en la construcción.

El magistrado admitió la acusación presentada por el fiscal Julio Paredes, quien ratificó en la audiencia preliminar su requerimiento conclusivo; y rechazó los incidentes planteados por las defensas: prescripción de la acción penal, sobreseimiento definitivo y exclusión de pruebas del Ministerio Público.

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La acusación fiscal resalta que Dany Durand Espínola, en su carácter de presidente de la empresa Mocipar, inició la construcción de departamentos para viviendas multifamiliar con la empresa Constructora Técnica Paraguaya S.A., a cargo del también acusado Ing. Julio Román Romei, a través de la empresa y administración de Mocipar Propiedades.

Dicha firma otorgó a los adjudicatarios residir en el lugar supuestamente en óptimas condiciones, situación contraria a la realidad, ya que no estaban garantizadas ni la seguridad de las personas ni el bienestar de la sociedad, requisitos que debían ser establecidos en el desarrollo normativo durante el transcurso del proyecto, de acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público.

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Persona cayó de edificio construido por Mocipar

El edificio denominado “Campos del Sol” fue construido por la empresa “Mocipar Propiedades”, en ese entonces bajo la presidencia de Dany Durand, en el barrio San Vicente de la Capital; sin embargo el plano constructivo aprobado por la Municipalidad de Asunción fue modificado sin autorización de la comuna, y sin tener en consideración aspectos técnicos necesarios.

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La fiscalía resalta en la acusación que en fecha 19 de marzo del 2023, una persona cayó desde el tercer piso en caída libre al vacío, por lo cual tuvieron que intervenir bomberos voluntarios para asistirla. El acceso no se encontraba con ninguna medida de seguridad y la puerta del vestíbulo que comunica a los departamentos del tercer piso del edificio en cuestión, no contaba con losa técnica o plataforma de seguridad, que son elementos básicos e ineludibles en edificaciones con estas características.

“En este caso una puerta con un foso o poso al vacío y sin ningún indicativo de peligro de caída puso en riesgo la vida y la integridad de la persona, así también sin tener en consideración aspectos técnicos necesarios para evitar la afectación de lo edificado”, remarca sobre dicha situación la acusación fiscal.

En otro episodio, ocurrido el 29 de enero de 2023, cedió una parte de la estructura de madera y techo que se deterioraron y que van cayendo por pedazos. El desmoronamiento ocurrió en diferentes fechas, una de ellas nuevamente en fecha de 4 de febrero de 2023, poniendo en serio peligro la integridad de los residentes y transeúntes casuales que circulan por la zona.

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Escalera del edificio no tenía sistema de protección

La Arq. María José Aguirre, perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público, constató que la escalera del edificio que conduce al tanque, no contaba con ningún sistema de protección de los denominados “guarda hombre”, careciendo así de los mínimos requisitos del sistema de seguridad en el sector, lugar donde se había precipitado la persona que fue auxiliada y derivada a un nosocomio.

Según la fiscalía la estructura adolece de varias deficiencias, ya que además del desmoronamiento frecuente, también se constató existencia de fisuras y grietas importantes en la parte superior del edificio, poniendo en riesgo la seguridad de los residentes y sus integridades físicas, y una fracción del predio en el cual se encuentra erguido el edificio, está cediendo como consecuencia directa de la erosión que ocasionan las lluvias.

Sin embargo, de acuerdo a la acusación, las obras fueron iniciadas y luego abandonadas, generando el deterioro de las superficies, y como responsables de la obra, los hoy acusados, incumplieron gravemente las especificaciones y disposiciones que regulan el cuidado técnico con la cual causaron daños de importancia a la estructura del inmueble, poniendo en riesgo a los habitantes del lugar y transeúntes de la zona.

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En fecha 3 de mayo de 2023 funcionarios de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Asunción se constituyeron en el inmueble y procedieron a la verificación de las instalaciones edilicias, por lo cual ordenaron medidas de urgencia a fin de que el propietario del inmueble Campos Del Sol, proceda a la inmediata reconstrucción o reposición de cosas o situaciones a su estado habitual o regular, mediante el mantenimiento general de la construcción existente con más énfasis en la estructura y techo, la regularización de variantes introducidas a la obra, así como la implementación de medidas de seguridad a la abertura situada en la escalera.