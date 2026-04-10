Camioneros denuncian que trabajan a pérdida y esperan reajuste de la carta flete

Carlos Aquino, representante de la Asociación Viva los Camioneros de Central, explicó que actualmente los transportistas trabajan a pérdida, con un desfase cercano al 40% en los costos operativos. En ese sentido, confirmó que el gremio decidió sostener el paro hasta tanto se concrete el compromiso asumido por las autoridades.

“El paro continúa. Vamos a esperar hasta el día martes para poder resolver. Una vez que se implemente el reajuste de la carta flete en un 30 a 40 % hasta equiparar el costo actual del combustible podremos levantar la medida”, expresó.

Lea más: Sigue paro de camioneros y se espera nueva reunión con Dinatran el martes

“Estamos trabajando a pérdida, no podemos continuar así”, afirmó, al tiempo de señalar que el precio del combustible agrava la situación, con valores que rondan los G. 8.800 por litro y que en el interior del país alcanzan hasta G. 10.000.

Aquino también cuestionó el rol de las intermediarias en el sector, a las que acusó de reducir aún más las ganancias de los camioneros. Según indicó, en algunos casos el pago por tonelada-kilómetro se ve recortado, lo que impacta directamente en la rentabilidad de cada viaje.

Implementan paro durante el fin de semana

La medida de fuerza impulsada por camioneros de distintos puntos del país continuará durante el fin de semana y se extenderá, al menos, hasta el martes, día en que se prevé la implementación del reajuste de la carta flete en un 30 a 40 % que busca equiparar el costo actual de combustible, y con el acompañamiento de con controles más estrictos por parte de las autoridades de la Dinatran.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Dinatran espera destrabar paro de camioneros esta tarde

El paro, que afecta a aproximadamente 1.500 camioneros propietarios unitarios, no implica el cierre de rutas, aclaró Aquino. Sin embargo, sí supone la paralización del transporte de carga, lo que podría tener repercusiones en la cadena de abastecimiento a nivel nacional.

Por su parte, el director de la Dinatran, Luis Fernando González Ocampos, confirmó que desde el lunes se iniciará la exigencia obligatoria de la carta flete, documento que establece un costo mínimo que debe ser respetado. “Vamos a empezar a exigir la aportación de la carta de flete con controles estrictos, y a partir de ahí realizar los ajustes necesarios”, indicó.

González Ocampos, añadió que se convocará a una mesa técnica con participación de representantes del sector para analizar la actualización de los costos operativos. Reconoció además que las intermediarias generan distorsiones en los ingresos de los transportistas, aunque señaló que existen casos con condiciones adecuadas.

Lea más: Camioneros logran acuerdo provisorio con Dinatran, pero el paro continúa en el cruce Villarrica–Paraguarí

Mientras tanto, el sector camionero mantiene firme su postura. “No hay transporte de carga este fin de semana. No podemos trabajar a pérdida”, insistió Aquino, quien remarcó que la decisión final sobre el conflicto podría depender también de acciones del Poder Ejecutivo.

De no concretarse el reajuste comprometido, los camioneros advierten que la medida de fuerza podría prolongarse, en un contexto marcado por el encarecimiento del combustible y la presión sobre los costos del sector.