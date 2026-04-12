Itauguá celebró la primera edición del “Vori Vori Ára” en el Club Social

Con una importante concurrencia, se desarrolló este domingo en la ciudad de Itauguá la primera edición del “Vori Vori Ára” en el Club Social Itaugueño. La propuesta, que inició a las 11:00, combinó gastronomía, identidad y tradición en torno a uno de los platos más emblemáticos del Paraguay.

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El evento, declarado de interés cultural municipal, convocó a familias, cocineros y amantes de la cocina nacional, quienes participaron de una jornada marcada por la degustación y la revalorización del vorí vorí, considerado por muchos como “la mejor sopa del mundo”.

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La preparación principal estuvo a cargo de la reconocida cocinera y organizadora de esta edición, Betty Centurión, quien destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones culinarias.

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“Queremos que la gente vuelva a conectarse con nuestras raíces a través de este plato tan representativo, que forma parte de nuestra historia y de nuestras familias. Estoy feliz, y agradezco a todos por ayudarme a extender la invitación”, expresó Centurión.

Los comensales tuvieron varias opciones el vorí vorí jukysy, el vorí vorí ryguasú casero, el vorí vorí so’ó, y otros platos como tallarines, y postres.

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Además de la propuesta gastronómica, la actividad se consolidó como un espacio de encuentro comunitario, donde los asistentes compartieron en un ambiente festivo y familiar. Los organizadores señalaron que la intención es que el “Vori Vori Ára” se instale como una tradición anual dentro del calendario cultural de Itauguá.