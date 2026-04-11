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11 de abril de 2026 - 09:47

Itauguá celebrará mañana la primera edición del “Vori Vori Ára” en el Club Social Itaugueño

Sopa de gallina con vori
Sopa de gallina con vori.Archivo, ABC Color

En el Club Social Itaugueño se realizará mañana la primera Edición del “Vorí Vorí Ára”, a partir de las 11:00. Es el primer evento gastronómico y cultural que rendirá homenaje a uno de los platos más emblemáticos y tradicionales del país. La actividad estará a cargo de la cocinera Betty Centurión, quien lleva adelante el proyecto.

Por ABC Color

Este domingo en la ciudad de Itauguá, en el Club Social Itaugueño, a partir de las 11:00, se llevará a cabo la primera Edición del “Vori Vori Ára“. La iniciativa busca destacar y revalorizar uno de los platos más tradicionales de la gastronomía paraguaya, considerado por muchos como “la mejor sopa del mundo”.

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El evento, declarado de interés cultural municipal, reunirá a amantes de la cocina nacional en una jornada que combinará sabores, identidad y tradición. La preparación principal estará a cargo de la reconocida cocinera Betty Centurión, organizadora de esta edición.

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“Queremos que la gente vuelva a conectarse con nuestras raíces a través de este plato tan representativo, que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de la identidad de muchas familias", expresó Centurión al referirse a la actividad.

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La propuesta apunta no solo a la degustación del tradicional vorí vorí, si no que también habrá Vorí Vorí ryguazú, Vorí Vorí so’o, Vorí Vorí morotī, y el Vorí Vorí jukysy. También se tendrá otros platillos y postres para todos los gustos.

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Lo presentes también disfrutarán un espacio con Show musical, un encuentro comunitario en torno a la cultura paraguaya. Los organizadores invitan a la ciudadanía a participar de esta celebración que busca instalarse como una nueva tradición en el calendario local.