Itauguá celebrará mañana la primera edición del “Vori Vori Ára” en el Club Social Itaugueño

Este domingo en la ciudad de Itauguá, en el Club Social Itaugueño, a partir de las 11:00, se llevará a cabo la primera Edición del “Vori Vori Ára“. La iniciativa busca destacar y revalorizar uno de los platos más tradicionales de la gastronomía paraguaya, considerado por muchos como “la mejor sopa del mundo”.

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El evento, declarado de interés cultural municipal, reunirá a amantes de la cocina nacional en una jornada que combinará sabores, identidad y tradición. La preparación principal estará a cargo de la reconocida cocinera Betty Centurión, organizadora de esta edición.

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“Queremos que la gente vuelva a conectarse con nuestras raíces a través de este plato tan representativo, que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura y de la identidad de muchas familias", expresó Centurión al referirse a la actividad.

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La propuesta apunta no solo a la degustación del tradicional vorí vorí, si no que también habrá Vorí Vorí ryguazú, Vorí Vorí so’o, Vorí Vorí morotī, y el Vorí Vorí jukysy. También se tendrá otros platillos y postres para todos los gustos.

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Lo presentes también disfrutarán un espacio con Show musical, un encuentro comunitario en torno a la cultura paraguaya. Los organizadores invitan a la ciudadanía a participar de esta celebración que busca instalarse como una nueva tradición en el calendario local.