Asunción: contribuyentes pagaron US$ 7,3 millones por desagües pluviales “fantasma” en 2025

El Balance 2025 de la Municipalidad de Asunción revela que los contribuyentes cumplieron con creces en lo que concierne a tasas y contribuciones para la construcción y mantenimiento de desagües pluviales. El periodo abarca los últimos meses de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y lo primeros meses del actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista)

En 2025, los contribuyentes asuncenos pagaron por tasas de “servicio de mantenimiento del desagüe pluvial”, G. 13.136 millones, 126% de lo que se tenía previsto recaudar. Además, otros G. 205 millones fueron pagados en concepto de “contribución por construcción de desagüe pluvial”. El monto fue 102% de la recaudación estimada.

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Asimismo, en concepto de contribuciones para el fondo especial para pavimentación, desagüe pluvial y cloacal, parte de un convenio con la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), los asuncenos colaboraron otros G. 32.779 millones.

En total, los contribuyentes de la capital aportaron G. 46.121 millones, unos US$ 7,3 millones para la construcción y el mantenimiento de esta infraestructura. El monto supera los 110% de la recaudación presupuestada.

Balance 2025: Desvío e intervención

Mientras los asuncenos cumplieron con sus tributos, la ciudad continúa sufriendo graves inundaciones con cada lluvia. Esta situación es consecuencia directa del desvío de G. 512.000 millones de fondos provenientes de los bonos, durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

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El dinero, que debía financiar infraestructura, terminó cubriendo gastos corrientes y el pago de salarios municipales. La intervención de la gestión de Nenecho, que estuvo a cargo de Carlos Pereira, entre junio y agosto, documentó “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una cuenta única.

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De los ocho proyectos prometidos con los bonos, sólo se iniciaron cuatro. Hasta la fecha, ninguna de estas obras ha sido terminada, dejando a los barrios en estado de vulnerabilidad. Los proyectos del Mercado de Abasto y San Pablo apenas registran avances del 50% y 40% respectivamente.

En Santo Domingo, la obra apenas supera el 15%, a más de un año de la palada inicial. En General Santos, iniciado incluso antes, los trabajos muestran un progreso casi nulo de apenas el 3%.

Sobrecosto financiero

El desvío del dinero no solo frenó las obras, sino que provocó una severa crisis financiera en la comuna. La actual administración, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), enfrenta la intimación de pago de los bonistas.

Bajo la amenaza de acciones judiciales, los acreedores exigen la cancelación de los intereses vencidos e impagos de 2025, que ascienden a la suma de G. 81.271 millones al cierre del ejercicio 2025. A la deuda acumulada se suman G. 9.523 millones adicionales en concepto de costos financieros generados por la mora.

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A cambio del pago, los bonistas acceden a diferir el pago de los intereses con vencimiento en 2026 para marzo del año 2027. Aunque Bello pretenda presentar la maniobra como positiva, concejales de la oposición la consideran un “clavo” financiero importante para el próximo gobierno municipal, a definirse en las elecciones de este año. El monto heredado superará los US$ 32 millones, comprometiendo seriamente la prestación de servicios básicos.

Bello, quien formó parte de la mayoría de concejales cómplices de la gestión de Nenecho, mantiene ahora el rumbo financiero de su antecesor, gastando quince veces más en salarios que en obras públicas. Rodríguez, quien renunció en agosto y enfrenta al menos ocho causas penales contra su gestión, busca ahora volver a ocupar un cargo como concejal.