Dan clases en un baño desmantelado: directora dice que la escuela se sostiene sola

Ante la falta de aulas, autoridades de la Escuela y Colegio 12 de Junio de Mariano Roque Alonso se vieron obligadas a reacondicionar un sanitario para utilizarlo como sala de clases.

La institución, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), alberga estudiantes desde el nivel inicial hasta el secundario.

Un equipo de ABC TV constató que el sanitario fue transformado en un aula para el Tercer Curso del Bachillerato Técnico en Contabilidad (BTC), integrado por 19 estudiantes.

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Baño, reconvertido en aula

El lugar presenta condiciones inadecuadas: aunque se retiraron los elementos propios de un baño y se instaló una pizarra, aún se observan azulejos en las paredes.

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El espacio es reducido, lo que limita el movimiento de los alumnos. Además, carece de ventilación adecuada, ya que no dispone de ventiladores ni aire acondicionado, solo de ventanas de balancín.

Docentes y estudiantes coinciden en que las condiciones son incómodas para el desarrollo de las clases.

“Están apretaditos, dificulta bastante la falta de espacio”, reconoció la directora de la institución, Alba Sosa, sobre la dimensión pequeña del aula.

Falta de apoyo estatal y autogestión

Desde la institución señalan que esta situación no es reciente. Las autoridades denunciaron que el aula improvisada funciona desde hace tiempo ante la falta de respuestas oficiales.

“Era un baño que, por falta de aulas, estamos usando. Ahí están 19 estudiantes del Tercer Año de la Media, turno mañana”, dijo la directora.

Añadió que “como toda escuela pública, nosotros tenemos muchas necesidades que vamos paliando con actividades de autogestión y ayuda que recibimos”.

La directora también reveló la falta de propuestas de mejora por parte del MEC, la Municipalidad de Mariano Roque Alonso y la Gobernación de Central. Indicó que las mejoras en infraestructura estaban previstas bajo un inversión impulsada a través del trabajo conjunto con la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE).

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Problemas eléctricos siguen sin resolverse

A la precariedad edilicia se suma otro problema estructural. La directora informó que la institución continúa en proceso de reparación tras el colapso del sistema eléctrico registrado en marzo.

Explicó que las tareas avanzan lentamente debido a su complejidad, aunque destacó que no afectan al desarrollo de las clases.