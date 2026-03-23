Alarmante: dan clases en fábrica abandonada y terminan con sangrado de nariz, denuncian

Familias de la Escuela Básica N° 8175 San Francisco, de Zeballos Cué, en Asunción, y perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), denuncian que los alumnos ya están sufriendo problemas de salud debido a que la fábrica abandonada, en la que dan clases, no está en las mejores condiciones y esto se siente especialmente en los días de extremo calor.

La escuela fue clausurada el año pasado, debido al riesgo de su infraestructura. El cielorraso se cae a pedazos, las paredes cuentan con grietas, los baños están destruidos y el piso también está deteriorado.

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Luego de un año y varias promesas del MEC y de Itaipú - que debe encargarse de las refacciones-, las obras necesarias siguen sin arrancar y los alumnos están estudiando en el tinglado donde hasta el año pasado, funcionaba una fábrica textil. “Demasiado mucho ya nos prometieron, en el MEC y en Itaipú, pero no hay respuestas y nuestros niños sufren demasiado”, lamentó una mamá.

La madre denunció además que el viernes, le llamó la profesora de su hija, que tuvo sangrado de nariz. “Es por tanto calor, que están ahí en un enorme tinglado, sin ventilador. Yo le llevé al centro de salud y me dijeron que probablemente el sangrado fue por un pico de calor”, remarcó.

Estudiantes y docentes con dolores de cabeza

Otros estudiantes, de varios ciclos, también presentan cuadros como dolores de cabeza, por lo que son retirados por los padres tras el aviso de los profesores, según indicaron las familias.

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Los docentes confirmaron estos casos y aseguran que también les afecta dar clases en la fábrica, sin ningún tipo de ventilación. “Todos salimos con dolores de cabeza, el calor es insoportable y, por más que se trabaja para adquirir ventiladores, eso no será suficiente”, lamentaron.