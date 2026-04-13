“Estafa” en Medicina: universidades privadas piden no ser estigmatizadas

La Unión de Facultades de Medicina Privada del Paraguay (Ufamep) se sumó a las repercusiones, luego de las declaraciones de la senadora colorada Blanca Ovelar, quien aseguró que el embajador del Brasil, José Antonio Marcondes, dijo que la habilitación masiva de carreras de Medicina son una “estafa”.

“Me dijo: señora senadora, esto es una estafa; en Brasil decimos que venden humo”, afirmó Ovelar, ex ministra de Educación, en plena sesión de la Cámara de Senadores, la semana pasada.

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La legisladora expresó su “vergüenza” por la situación y advirtió que el problema ya trasciende fronteras, afectando la reputación de la formación médica paraguaya.

La Ufamep emitió un comunicado en respuesta a la legisladora Ovelar. “Rechazamos categóricamente cualquier intento de atribuir conductas delictivas de manera colectiva. En un Estado de Derecho, las responsabilidades penales son individuales”, indica el gremio.

Universidades privadas rechazan críticas generalizadas en Medicina

Las universidades privadas indicaron que “cualquier irregularidad debe ser investigada y sancionada conforme a la ley, sin estigmatizar a miles de profesionales, docentes e instituciones que trabajan con compromiso y transparencia”.

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Agregaron que estas entidades de gestión privada, posicionan al país como un destino educativo regional, atrayendo estudiantes internacionales que dinamizan la economía local. “Advertimos que este tipo de declaraciones no solo afectan a las instituciones educativas, sino también a la imagen país, proyectando una señal negativa hacia el exterior”, dice el comunicado.

Desde la UFAMEP también dicen que están predispuestos a trabajar de manera coordinada con el sector público, las universidades, los organismos reguladores y todos los actores involucrados para elevar los estándares de calidad y fortalecer el sistema de educación médica. “Invitamos a la senadora Blanca Ovelar a conocer de primera mano nuestras instituciones, sus hospitales, centros de práctica y equipos académicos, con el objetivo de construir una visión basada en la realidad y no en generalizaciones”, remarcaron.

Aneaes y el conflicto con el Cones por nuevas carreras de Medicina

El 17 de marzo, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), con la presidencia del ministro de Educación, Luis Ramírez, aprobó la creación de más carreras de Medicina en el país, lo que desató nuevamente fuertes críticas por parte de legisladores, académicos y miembros del Círculo de Médicos del Paraguay.

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La situación se dio luego de la promulgación de la resolución N°2/26, que permite la habilitación de carreras de Ciencias de la Salud sin campos de práctica hasta por dos años. De inmediato, en la misma sesión, aprobaron la habilitación de tres nuevas carreras de Medicina, dos en universidades privadas y una, en la Universidad Nacional de Pilar.

A los cuestionamientos de los médicos se sumó la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), que pidió al Consejo la creación de una mesa de trabajo en la cual le exigen cambiar 7 artículos de la norma, alegando que usurpan funciones que son propias de esta entidad, cuyo presidente es José Duarte Penayo.

Una segunda reunión entre estas instancias se realizará este martes, desde las 15:00, en el Cones. En el primer encuentro, no se llegó a un acuerdo. La postura del titular del Consejo, el ministro de Educación, Luis Ramírez, es que la resolución N° 2 se ajusta a derecho y no necesita modificaciones.