Medicina: Médicos hablan de “triple estafa” en carreras de Salud en Paraguay

El Círculo Paraguayo de Médicos se hizo eco de las declaraciones de la senadora colorada disidente Blanca Ovelar, ex ministra de Educación, quien reveló que el embajador del Brasil en nuestro país, José Antonio Marcondes, le dijo que es una “estafa” la habilitación masiva de carreras de Medicina en territorio nacional.

“Me dijo: señora senadora, esto es una estafa; en Brasil decimos que venden humo”, declaró el diplomático del vecino país sobre la habilitación de Ciencias Médicas en Paraguay, según lo afirmado por Ovelar en la última sesión de la Cámara Alta en el Congreso Nacional, la semana pasada.

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Desde el Círculo de Médicos, colegiado que tiene una postura crítica hacia la habilitación de este tipo de ofertas de grado, apuntaron hacia una “triple estafa”, en coincidencia con lo afirmado supuestamente por Marcondes.

Esta múltiple estafa, se da a través de lo que llaman una “triple simulación” en la educación médica en el país.

Lo que dice el Círculo de Médicos sobre las carreras de Medicina

El Círculo, presidido por el doctor Jorge Rodas, asegura que la formación médica paraguaya se configura en una triple simulación estructural, “académica, formativa y regulatoria”, con impacto directo sobre el sistema sanitario.

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El Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), autoriza un número máximo de estudiantes por carrera de Medicina, que en el país se estimaría en alrededor de 10.000, según explican los expertos.

“Sin embargo, en la práctica, las matriculaciones alcanzarían 45.000 estudiantes, evidenciando una ruptura entre lo autorizado y lo efectivamente ejecutado. Esta situación constituye una simulación académica”, remarcan.

Luego apuntan a lo que llaman la simulación formativa. “Las prácticas formativas en los campos clínicos resultan insuficientes frente al volumen de estudiantes, generando saturación en los servicios de salud, fastidio a los pacientes y ausencia de condiciones adecuadas de aprendizaje”, sostienen.

A modo de ejemplo, expresan que en un mismo departamento, con un hospital de 200 camas, funcionan 10 carreras de Medicina, es decir, los estudiantes “simulan prácticas” formativas. Por último, cuestionan una “simulación regulatoria”, sobre el Cones, que está integrado por actores que forman parte de las estructuras que deben ser reguladas, es decir, rectores de universidades nacionales y privadas.

El Círculo de Médico sobre lo que habría declarado embajador brasileño

La percepción externa de “estafa” en habilitación masiva de Ciencias Médicas, es “concordante” con lo evidenciado a nivel nacional y convierte el problema en un asunto de responsabilidad institucional del Estado, que exige una respuesta formal, indicaron desde el Círculo de Médicos.

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Como alternativa, plantean la conformación de una mediación técnica y armar una “Comisión Nacional de Crisis”.