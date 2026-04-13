Medicina: “estafa” no se da en universidades públicas, dice Víctor Ríos en lanzamiento de nueva carrera en Pilar

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, el ministro de Educación y titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Luis Ramírez y el rector de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), Víctor Ríos, quien es también ministro de la Corte Suprema de Justicia, realizaron esta mañana el lanzamiento de la nueva carrera de Medicina en la UNP.

El acto se llevó a cabo en la Vicepresidencia de la República, y Pedro Alliana, según él mismo confirmó, fue actor clave para que la oferta de Ciencias Médicas sea habilitada en su ciudad natal, pese a las críticas de académicos y del Círculo de Médicos, que cuestionan la creación de más carreras de Medicina ante la falta de espacios de práctica.

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La habilitación de la facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Pilar, fue aprobada por el Cones el 17 de marzo, junto a otras dos carreras, la segunda en la Universidad Nacional de Misiones (Unamis) y la tercera en la Universidad Interamericana, de gestión privada, para su sede central en Pedro Juan Caballero.

La academia y los expertos en Ciencias de la Salud, cuestionan sin embargo la habilitación de nuevas carreras de Medicina debido a la falta de campos de práctica y la saturación de las ofertas en el país, especialmente en las ciudades fronterizas como Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero. Incluso exigen al Gobierno que se revea la resolución 02/2026, aprobada por el Cones ese mismo día 17 de marzo, por la cual pueden habilitar carreras de maneta temporal, sin siquiera contar con campos de práctica por hasta dos años.

Víctor Ríos defendió carreras de Medicina en universidades públicas

El rector de la UNP, Víctor Ríos, actual ministro de la Corte y ex ministro de Educación, se refirió a los cuestionamientos que tiene la habilitación masiva de ofertas de Salud en el país.

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“Me extraña de los críticos, y hay críticas que podemos compartir en gran medida, pero hay un dato que no hacen visible. Ninguna universidad pública tiene problemas, están acreditadas e incluso más del 90% de la matrícula de estudiantes de estas carreras no son de universidades públicas”, apuntó Ríos.

Se refirió igualmente a la presencia de estudiantes brasileros en las instituciones de educación superior. “Este problema con la presencia de brasileños, no tiene que ver con las universidades públicas. No son las Facultades de Medicina de las universidades públicas”, insistió.

Remarcó que hay plazas limitadas en las universidades públicas. “De los 45.000 más o menos estudiantes de Medicina en Paraguay, solamente 2.000 y algo están en las universidades públicas”, dijo. La senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) reveló días atrás que el embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, calificó como una “estafa” la habilitación masiva de carreras de Medicina.

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Según los datos brindados por Ríos y Alliana, la UNP tendrá una inyección de G. 30.000 millones, solo para infraestructura y para el cursillo de ingreso que se iniciará en mayo en esta localidad.

Los fondos provienen de la Gobernación de Ñeembucú; su gobernador, Víctor Hugo Fornerón (ANR-cartista), también estuvo presente en el evento. Incluyen igualmente la adecuación de un Hospital Escuela para el usufructo de la UNP.

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“Es el resultado de más de 20 años de trabajo. Durante mucho tiempo, estudiar Medicina en Paraguay fue un privilegio concentrado en pocos lugares, nuestros hijos tuvieron que ir hasta Corrientes o venir hasta la capital, con desarraigo”, aseguró el vicepresidente Pedro Alliana.

Afirmó que cuentan además con “infraestructura real” con un hospital escuela, unidades de salud familiar, cooperación internacional y un sanatorio recientemente inaugurado. “No estamos improvisando, estamos formando profesionales con vocación, queremos médicos que se queden y que conozcan a su gente”, agregó.