Carapeguá: convocan por segunda vez a constructora de alcantarillado sanitario ante quejas ciudadanas

Pobladores de los barrios San José, San Blas, Virgen de los Remedios, Virgen del Carmen y San Vicente reclaman que las excavaciones para la colocación de caños y registros dejaron calles destrozadas, sin reposición adecuada del empedrado ni de los caminos terraplenados. Con las últimas lluvias, la situación empeoró por obras inconclusas y registros sin cerrar.

El concejal Pedro Espínola (ANR) señaló que la obra, en lugar de ser motivo de satisfacción, genera “sufrimiento y padecimiento” a los vecinos, por lo que urge una pronta solución. También puso en duda la calidad del caño que se va a colocar para la red cloacal, que con el tiempo podría generar inconvenientes una vez que se llegue a utilizar.

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A esto se suman empedrados levantados, montículos de piedras sin retirar y sectores abandonados. Los pobladores se quejan porque la empresa no estaría cumpliendo las especificaciones técnicas ni los plazos establecidos de 10 días por tramo de 100 metros, por lo que piden mayor control de las autoridades municipales.

En el barrio San José, pobladores denunciaron además inundaciones en viviendas tras las lluvias recientes y por las obras inconclusas, solicitando canalización. El concejal Francisco Román (ANR) indicó que la Municipalidad enviaría maquinarias para asistir a los afectados.

Piden no utilizar recursos municipales

Sin embargo, el concejal Enrique González Quintana (PJ) cuestionó el uso de recursos municipales para reparar obras adjudicadas a una empresa privada con alto presupuesto, considerando las múltiples necesidades existentes en los barrios y compañías.

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La presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos (ANR), informó que se resolvió convocar a los responsables de la empresa y al fiscal del MOPC para que expongan soluciones ante los reclamos ciudadanos.

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Finalmente, sugirió también invitar a la ciudadanía para el próximo lunes en horario de sesión para que puedan manifestar sus inquietudes a los responsables de la obra.