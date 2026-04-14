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14 de abril de 2026 - 15:30

Carapeguá: convocan por segunda vez a constructora de alcantarillado sanitario ante quejas ciudadanas

La imagen muestra un camino de tierra en mal estado, con surcos de barro y agua acumulada, que se extiende hacia el horizonte. No hay personas visibles en la escena. A la izquierda, se observa una pared de ladrillo y parte de un edificio, posiblemente habitacional, con aire acondicionado en su fachada. Al fondo, se ven palmeras que sugieren un ambiente parcialmente rural. El suelo está cubierto de hojas y barro, lo que indica una reciente lluvia o mal drenaje en la zona. No hay identificadores de un equipo de fútbol, ni textos visibles que aporten información adicional. La escena parece reflejar problemas de infraestructura en una área residencial o rural, pero no incluye elementos noticiosos específicos. El ambiente es exterior y muestra una situación de abandono o falta de mantenimiento.
El camino de tierra en mal estado, con surcos de barro y agua acumulada, ocasionado por obras de alcantarillado sanitario en Carapeguá.EMILCE RAMIREZ

CARAPEGUÁ. Ante los cuestionamientos de frentistas por las obras de alcantarillado sanitario construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Junta Municipal decidió convocar a los responsables de la empresa constructora y al fiscal de obras del ente vial. Es ante los reclamos por las calles en mal estado que van dejando sin concluir.

Por Emilce Ramírez

Pobladores de los barrios San José, San Blas, Virgen de los Remedios, Virgen del Carmen y San Vicente reclaman que las excavaciones para la colocación de caños y registros dejaron calles destrozadas, sin reposición adecuada del empedrado ni de los caminos terraplenados. Con las últimas lluvias, la situación empeoró por obras inconclusas y registros sin cerrar.

Junta Municipal de Carapeguá convoca a responsables de las obras de alcantarillado sanitario.
Junta Municipal de Carapeguá convoca a responsables de las obras de alcantarillado sanitario.

El concejal Pedro Espínola (ANR) señaló que la obra, en lugar de ser motivo de satisfacción, genera “sufrimiento y padecimiento” a los vecinos, por lo que urge una pronta solución. También puso en duda la calidad del caño que se va a colocar para la red cloacal, que con el tiempo podría generar inconvenientes una vez que se llegue a utilizar.

Varios tubos de plástico color naranja sobre hierba verde, dispersos en un área con vegetación, sin personas presentes.
El concejal Pedro Espínola cuestionó la calidad de los caños para el alcantarillado sanitario en Carapeguá.

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A esto se suman empedrados levantados, montículos de piedras sin retirar y sectores abandonados. Los pobladores se quejan porque la empresa no estaría cumpliendo las especificaciones técnicas ni los plazos establecidos de 10 días por tramo de 100 metros, por lo que piden mayor control de las autoridades municipales.

En el barrio San José, pobladores denunciaron además inundaciones en viviendas tras las lluvias recientes y por las obras inconclusas, solicitando canalización. El concejal Francisco Román (ANR) indicó que la Municipalidad enviaría maquinarias para asistir a los afectados.

Preocupa en el barrio San José que la obra esté ocasionando inundaciones en algunas viviendas.
Los vecinos del barrio San José expresan su preocupación por inundaciones ocasionadas por obras en la zona.

Piden no utilizar recursos municipales

Sin embargo, el concejal Enrique González Quintana (PJ) cuestionó el uso de recursos municipales para reparar obras adjudicadas a una empresa privada con alto presupuesto, considerando las múltiples necesidades existentes en los barrios y compañías.

La presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos (ANR), informó que se resolvió convocar a los responsables de la empresa y al fiscal del MOPC para que expongan soluciones ante los reclamos ciudadanos.

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Camión cisterna amarillo atascado en camino de tierra, con tuberías azules y logotipo 'ROGGIO'. Entorno con vegetación y barro.
El camión cisterna de la empresa constructora del alcantarillado sanitario cae en los caminos en mal estado que deja a su paso.

Finalmente, sugirió también invitar a la ciudadanía para el próximo lunes en horario de sesión para que puedan manifestar sus inquietudes a los responsables de la obra.