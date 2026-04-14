Denuncian hundimientos y falta de mantenimiento en el tramo a cargo de Rutas del Este de la ruta PY02

La zona afectada comprende unos 149,5 kilómetros entre el distrito de Ypacaraí (departamento de Central y Caaguazú, incluyendo puntos críticos en el tramo que une Coronel Oviedo, San José de los Arroyos y la ciudad de Caaguazú.

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Los automovilistas alertaron sobre sectores peligrosos en el kilómetro 141, en la zona de Calle Hovy, donde se registran hundimientos y pequeños baches que afectan la estabilidad de los vehículos.

Los usuarios cuestionan la falta de mantenimiento por parte de la concesionaria, atendiendo a que el costo del peaje es elevado. En el puesto ubicado en Nueva Londres, las tarifas vigentes son de G. 15.000 para vehículos livianos, G. 26.000 para camiones y ómnibus de dos ejes, y montos que van de G. 44.000 a G. 58.000 para vehículos de mayor porte, costos que deben abonarse tanto de ida como de vuelta.

Otro reclamo apunta a la falta de señalización nocturna, debido a que los “ojos de gato” desaparecieron en gran parte, lo que dificulta la visibilidad y aumenta el peligro durante la noche.

A esta situación se suma la escasa limpieza, lo que afecta la transitabilidad y proyecta una imagen de abandono en una de las principales rutas del país.

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Los conductores exigen la reparación urgente de los sectores dañados y un mantenimiento eficiente que garantice la seguridad de quienes circulan diariamente por esta importante vía nacional.

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El consorcio Rutas del Este SA —integrado por las firmas Sacyr y Ocho A— obtuvo un contrato durante el mandato del expresidente Horacio Manuel Cartes Jara (2013-2018), por unos 500 millones de dólares, para la ejecución de la obra de duplicación de la vía desde Ypacaraí hasta Caaguazú, así como su operación y mantenimiento por 30 años, financiado mediante el cobro de peajes y pagos estatales diferidos.

Lo que dicen desde Rutas del Este

Desde Rutas del Este SA, representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Pettengill, señalaron que el tramo forma parte de la red concesionada monitoreada de manera permanente, donde las incidencias son registradas y atendidas conforme a los planes de mantenimiento establecidos.

Indicaron, además, que las condiciones de la vía se mantienen dentro de los parámetros operativos previstos, sin que se registren situaciones que comprometan la seguridad de la circulación.

Asimismo, afirmaron que desarrollan campañas de educación y concienciación vial en conjunto con entidades especializadas y comunidades cercanas a la ruta. En ese sentido, recomendaron mantener una conducción prudente, especialmente en condiciones climáticas adversas como lluvias, respetando la señalización y adecuando la velocidad.

Finalmente, informaron que está disponible la línea gratuita *76373, operativa las 24 horas, para reportar cualquier situación en la ruta.