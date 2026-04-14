Denuncian “turnos fantasma” que no se registran en el sistema del IPS

Lo que debería ser un derecho básico a la salud se ha transformado en un suplicio para los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). La falta de turnos y las fallas sistémicas en el agendamiento dejan a miles de pacientes en un limbo, donde la paciencia se agota.

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Zoraya Centurión, una asegurada residente en Villeta, contó su experiencia. Según explicó, conseguir una cita para Endocrinología se convirtió en una travesía que inició el año pasado. Tras incontables llamadas al Call Center sin obtener respuesta, la asegurada se vio obligada a acudir presencialmente a las ventanillas de agendamiento del Hospital Central.

“Cuando llegué, me dijeron que recién el 3 de marzo se habilitarían los turnos. Esperé hasta la fecha; pero cuando llegué para formar una extensa fila, recién me dieron turno para el 27 de abril, es decir, que debo esperar casi dos meses para la consulta”, explicó.

IPS: turnos fantasmas que no tienen registro

La asegurada resaltó que para marcar la cita médica, salió de Villeta a las 4 a.m. y debió formar fila por tres horas antes de ser atendida. Aunque en ventanilla le aseguraron que tiene el turno agendado para el 27 de abril, Centurión dice que vive en la incertidumbre debido a que la cita no aparece en su Identidad Electrónica, como siempre ocurre cuando tiene una atención agendada.

“Preocupada, consulté con el Call Center sobre mi turno y la respuesta que me dieron fue que no figura ninguna cita registrada a mi nombre”, contó.

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Ante la desesperación, la mujer regresó al Hospital Central esta semana. Tras esperar nuevamente durante horas para ser atendida en ventanilla, la explicación oficial es que la cita sí existe, pero que el sistema está colapsado y por ese motivo el operador del Call Center no puede visualizarla.

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“No entiendo cómo es que el sistema está colapsado por tanto tiempo. Encima me dijeron que debo ir a confirmar mi turno a Asunción otra vez, 72 horas antes del 27 de abril, como si fuera que vivo a la vuelta de la esquina. Si no me quieren atender, va a arder Troya”, sentenció la asegurada.