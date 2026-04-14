“Necesitamos otro Alfaro” en IPS: docentes convocan a asegurados para movilizarse este sábado

Con una campaña denominada “Salvemos el IPS”, gremios de educadores convocan a todos los asegurados a movilizarse este sábado en Asunción, al igual que en otros puntos del país, para impulsar un proceso de cambio dentro de la previsional.

Según Silvio Piris, presidente de la FEP, este sábado inician las protestas y en caso de que no tengan respuestas por parte de las autoridades, analizarían con la intersindical “otras acciones” a futuro.

Asimismo, sostuvo que si no hay un cambio dentro del IPS, la institución irá a la “quiebra” y eso es lo que los educadores buscan evitar, por lo que la convocatoria de este fin de semana se extiende a todos los interesados.

“Que nos reciban, que Jorge Brítez (presidente del IPS) dé la cara, que se tenga una propuesta y accedan a nuestra petición. Sin cambios no vamos a tener futuro”, apuntó Piris en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga tras reunirse con el ministro asesor Juan José Galeano y el gerente de Salud del IPS, Derlis León.

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“Necesitamos otro Alfaro”

El docente también apuntó que como en la Albirroja vino el director técnico Gustavo Alfaro y el equipo “cambió totalmente”, a nivel de la previsional “necesitamos otro Alfaro”.

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“Un cambio real, estructural y una barrida. Que también haya un control porque esa es la única forma en la que podemos salvar el IPS, sino, todo a la quiebra. Estamos firmes para dar pelea”, sentenció.

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