Nacionales
14 de abril de 2026 - 18:26

“Necesitamos otro Alfaro” en IPS: docentes convocan a asegurados para movilizarse este sábado

Docentes en movilizaciones y paros desde hoy en todo el país.
Imagen de archivo: movilización de los docentes. SILVIO ROJAS

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, anunció que para este sábado se convoca a una manifestación a nivel país con los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS). Uno de los objetivos es la salida de su titular, Jorge Brítez.

Por ABC Color

Con una campaña denominada “Salvemos el IPS”, gremios de educadores convocan a todos los asegurados a movilizarse este sábado en Asunción, al igual que en otros puntos del país, para impulsar un proceso de cambio dentro de la previsional.

Según Silvio Piris, presidente de la FEP, este sábado inician las protestas y en caso de que no tengan respuestas por parte de las autoridades, analizarían con la intersindical “otras acciones” a futuro.

Asimismo, sostuvo que si no hay un cambio dentro del IPS, la institución irá a la “quiebra” y eso es lo que los educadores buscan evitar, por lo que la convocatoria de este fin de semana se extiende a todos los interesados.

Silvio Piris y Rafael Resquín en camisas a cuadros, con expresiones serias, durante la presentación en un fondo con logos oficiales.
Los docentes Silvio Piris y Rafael Resquín anuncian movilizaciones en una conferencia de prensa.

“Que nos reciban, que Jorge Brítez (presidente del IPS) dé la cara, que se tenga una propuesta y accedan a nuestra petición. Sin cambios no vamos a tener futuro”, apuntó Piris en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga tras reunirse con el ministro asesor Juan José Galeano y el gerente de Salud del IPS, Derlis León.

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“Necesitamos otro Alfaro”

El docente también apuntó que como en la Albirroja vino el director técnico Gustavo Alfaro y el equipo “cambió totalmente”, a nivel de la previsional “necesitamos otro Alfaro”.

El presidente de la República, Santiago Peña, junto al DT de la Albirroja, Gustavo Alfaro.
El presidente de la República, Santiago Peña, junto al DT de la Albirroja, Gustavo Alfaro.

Un cambio real, estructural y una barrida. Que también haya un control porque esa es la única forma en la que podemos salvar el IPS, sino, todo a la quiebra. Estamos firmes para dar pelea”, sentenció.

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